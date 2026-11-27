La propuesta "Arte en Escena", impulsada por 8 Tiempos Estudio, se presentará este sábado 28 de noviembre. Participarán alrededor de 30 bailarines de distintas edades, con coreografías inspiradas en el universo de las artes visuales.

Hoy 12:53

Este sábado 28 de noviembre, a las 21.30, el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) será escenario de "Arte en Escena", una propuesta artística de 8 Tiempos Estudio que invita al público a recorrer una galería imaginaria en la que las obras de arte cobran vida a través de la danza.

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Bajo el concepto "Una galería, infinitas obras", el espectáculo reunirá a alrededor de 30 bailarines, desde niños de tres años hasta adultos, quienes desplegarán diferentes propuestas coreográficas que combinan danza jazz, jazz contemporáneo y otros lenguajes del movimiento.

"Arte en Escena nace de la idea de llevar el universo de las artes visuales al lenguaje del movimiento. Nos imaginamos un museo, una galería donde cada obra tiene una identidad, una historia y un mundo propio, pero donde, en esta oportunidad, las obras cobran vida a través de la danza", explicó Yanina Cáceres, licenciada en Composición Coreográfica y directora de 8 Tiempos Estudio.

La propuesta busca transformar las atmósferas, los personajes y las emociones que despiertan las obras de arte en creaciones coreográficas propias.

"Cada coreografía propone un universo diferente. Hay distintas estéticas, climas, músicas y personajes. Buscamos que el espectáculo tenga dinamismo, que sorprenda y que permita al público transitar distintas emociones", expresó la directora.

Uno de los aspectos distintivos del espectáculo será la recepción artística que se desarrollará desde las 20.45 en el hall del Paraninfo, donde bailarinas caracterizadas como figuras de una obra de arte darán vida a una instalación concebida como un cuadro viviente.

"Queremos que la experiencia comience antes de que se levante el telón. Buscamos que desde el ingreso los asistentes comiencen a sumergirse en el universo del espectáculo, convirtiendo también ese primer encuentro en parte de la propuesta artística", destacó Cáceres.

La presentación es el resultado de meses de preparación, creación coreográfica y ensayos, en un trabajo que involucra a bailarines, docentes y familias. El equipo de formación del estudio cuenta también con las profesoras Iara Garnica y Milagros Zerda.