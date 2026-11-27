El accidente ocurrió este viernes por la mañana en el barrio Paraíso. La mujer, de 30 años, fue trasladada al CIS Banda y la Fiscalía ordenó medidas para identificar al automovilista.

Hoy 12:53

Una mujer de 30 años, que se encuentra embarazada, resultó lesionada este viernes por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil cuyo conductor se retiró del lugar sin hacerse cargo de lo sucedido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 8 en calle Quimilí, entre las calles 9 y 10, del barrio Paraíso, en la ciudad de La Banda.

De acuerdo con el informe policial, la mujer circulaba en una motocicleta Motomel DLX de color negro por calle Quimilí, en sentido sur a norte, cuando fue rozada por un automóvil Fiat Uno que transitaba por la misma arteria, pero en sentido contrario.

A raíz del impacto, la motociclista perdió la estabilidad y cayó sobre la calzada. Tras el episodio, el conductor del automóvil descendió del vehículo y, luego de que la mujer le reclamara por lo sucedido, se retiró del lugar.

Te recomendamos: B° San Fernando: dos motociclistas resultaron heridos al chocar con un vehículo de una aplicación de viajes

La damnificada fue identificada como Ruth Quiroga, domiciliada en el barrio Paraíso. Personal del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) la asistió y posteriormente la trasladó al Centro Integral de Salud Banda (CISB).

Según consta en el procedimiento, el automovilista únicamente proporcionó su nombre, Lisandro, antes de abandonar el lugar.

Por disposición de la fiscal Ximena Jeréz, se ordenaron un examen médico y un dosaje para la mujer. También intervino personal de Criminalística y se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas para identificar al conductor y localizar el automóvil involucrado.