El hombre fue encontrado durante un allanamiento en Junín. Los investigadores sospechan que era drogado para permanecer cautivo.

Hoy 13:22

Un hombre de 44 años fue rescatado en las últimas horas por la Policía después de permanecer encerrado contra su voluntad en una casa de la localidad de Campo de la Cruz, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

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Por el hecho fue detenida su expareja, una mujer de 49 años, acusada de mantenerlo privado de su libertad y de suministrarle medicamentos para drogarlo.

La investigación empezó a partir de la denuncia presentada días atrás por un familiar de la víctima, que alertó sobre la situación.

A partir de entonces, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín iniciaron las tareas para establecer dónde se encontraba el hombre y comprobaron que estaba retenido en una propiedad ubicada cerca de la ruta provincial 65.

Con los elementos reunidos durante la investigación, los efectivos de la DDI, con el apoyo del Comando de Prevención Rural (CPR), realizaron un allanamiento en el lugar.

Durante el procedimiento, los policías detuvieron a la mujer y encontraron al hombre encerrado dentro de un dormitorio.

Según detallaron fuentes cercanas a la causa al Diario Democracia, la víctima habría sido drogada con medicamentos por su expareja, con el objetivo de mantenerlo bajo control e impedir que pudiera salir.

Tras el rescate, el hombre fue trasladado inicialmente a la Comisaría de la Mujer y la Familia y después derivado al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Abraham Piñeyro. Allí fue examinado por los profesionales, quienes constataron que no presentaba lesiones.

Uno de los aspectos que se incorporaron a la investigación es que la mujer ya tenía medidas judiciales vigentes que le prohibían acercarse a su expareja.

La restricción había sido dispuesta por el Juzgado de Familia N° 3 de Junín y establecía una distancia mínima de 300 metros. Además, le impedía hostigar al hombre e ingresar a la casa donde vivía.

Pese a esas medidas, la sospechosa habría incumplido las órdenes judiciales y mantenido al hombre encerrado en el domicilio.

La mujer quedó detenida y a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada preventivamente como privación ilegal de la libertad, desobediencia e infracción a la Ley de Violencia Familiar N° 12.569.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de los tribunales de Junín, que deberá avanzar sobre las circunstancias en las que se produjo el encierro y determinar si efectivamente la víctima recibió medicamentos contra su voluntad.

Por cuestiones legales, las identidades de las personas involucradas no fueron difundidas.