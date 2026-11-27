El secretario general de ADUNSE, Santiago Comán, analizó en diálogo con Radio Panorama el tratamiento en el Congreso. Agradeció el acompañamiento de los diputados nacionales santiagueños y señaló que la discusión continuará en el Senado, con la posibilidad de un veto presidencial.

Hoy 13:37

El secretario general de ADUNSE, Santiago Comán, destacó el acompañamiento de los diputados nacionales de Santiago del Estero al capítulo referido al financiamiento universitario y señaló que ahora la atención está puesta en el tratamiento que tendrá la iniciativa en el Senado.

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En diálogo con Radio Panorama, explicó que, si el presidente decide vetar la norma, el proyecto deberá regresar a la Cámara de origen, donde necesitará el respaldo de dos tercios de los votos para insistir con su aprobación.

"Hay que agradecer a los diputados nacionales de Santiago del Estero que acompañaron con su voto el capítulo específico sobre financiamiento universitario. Ahora debemos esperar qué sucede en el Senado. El presidente tiene la facultad de vetar la ley y, si eso ocurre, el proyecto vuelve a la Cámara de origen, donde se necesitan dos tercios de los votos para insistir con su aprobación. Ese es uno de los escenarios posibles, de acuerdo con la lógica parlamentaria", explicó.

Comán consideró que el antecedente de la ley de discapacidad, en cuyo tratamiento se alcanzó un acuerdo entre ambas cámaras, puede servir como referencia para encontrar una solución al conflicto universitario.

"El caso de la ley de discapacidad tiene que servir como ejemplo, porque allí se logró un acuerdo. Considero que, si se llega a una instancia de veto, las cámaras alta y baja deben ponerse de acuerdo para encontrar una salida óptima, aunque no sea la ideal, que permita resolver la situación de las universidades públicas, que hoy estamos en el medio de este escenario", sostuvo.

El reclamo salarial y las condiciones laborales

Por otra parte, el secretario general de ADUNSE remarcó que, además de sostener la discusión por el financiamiento de las instituciones, el sector docente debe mantener como prioridad los reclamos salariales y las condiciones de trabajo.

"Desde ADUNSE siempre sostuvimos que es fundamental discutir los salarios y las condiciones laborales, sin dejar de lado la lucha por el financiamiento universitario. También tenemos que concentrar los esfuerzos en las paritarias nacionales. En junio habíamos alcanzado un primer acuerdo, pero en septiembre no hubo entendimiento y, por eso, orientamos nuestra estrategia hacia la ley de financiamiento", indicó.

Finalmente, Comán advirtió que la controversia podría continuar en el ámbito judicial y llegar a la Corte Suprema de Justicia, aunque aclaró que el Gobierno nacional tiene la posibilidad de recurrir las decisiones que se adopten.

"Este conflicto va a llegar a la Corte Suprema y el Gobierno tiene derecho a apelar", concluyó.