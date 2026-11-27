La organización de la Copa Argentina informó cuándo comenzará el expendio de tickets. También se conocieron los precios de las populares y plateas.

Hoy 14:39

Los hinchas de Boca y Platense ya tienen toda la información para conseguir sus entradas para la final de la Copa Argentina 2026, que se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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La organización confirmó que la venta online comenzará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 13, mediante la plataforma Deportick. Además, dio a conocer los precios de las localidades y el cronograma de expendio presencial para ambas parcialidades.

Cuánto cuestan las entradas para Boca y Platense

Los valores establecidos para la final son los siguientes:

Precios para Boca:

Menores (hasta 11 años): $85.000.

Popular: $120.000.

Platea Este: $180.000.

Platea Oeste: $200.000.

Precios para Platense:

Menores (hasta 11 años): $85.000.

Popular: $120.000.

Platea Oeste: $200.000.

Cuándo y dónde comprar las entradas para Boca

Los simpatizantes del Xeneize podrán adquirir sus localidades a través de internet y también tendrán habilitadas instancias de venta y canje presencial.

Venta online: sábado 28 de noviembre, desde las 13, en www.deportick.com.

sábado 28 de noviembre, desde las 13, en www.deportick.com. Venta presencial y canje: martes 1 de diciembre, de 12 a 20, en la boletería Norte del Estadio Único Madre de Ciudades.

martes 1 de diciembre, de 12 a 20, en la boletería Norte del Estadio Único Madre de Ciudades. Canje: miércoles 2 de diciembre, de 12 a 19, en la boletería del estadio de Central Córdoba, ubicado en Granadero Saavedra 260.

Cómo será la venta para los hinchas de Platense

En el caso del Calamar, la venta online estará destinada exclusivamente a socios, mientras que el público en general podrá adquirir sus entradas de manera presencial.

Venta online para socios: sábado 28 de noviembre, desde las 13, a través de www.deportick.com.

sábado 28 de noviembre, desde las 13, a través de www.deportick.com. Venta presencial para el público en general: domingo 29 de noviembre, de 10 a 17, en las boleterías del estadio de Platense, ubicado en Zufriategui 2021, Vicente López.

El ingreso al Estadio Madre de Ciudades para los simpatizantes de Platense se realizará con DNI.

Entradas para personas con discapacidad

La entrega de tickets para personas con discapacidad se realizará el martes 1 de diciembre, desde las 8, en las boleterías del estadio de Central Córdoba, ubicado en Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero.

Una advertencia para quienes viajen a Santiago del Estero

La organización informó que no habrá venta de entradas ni canje en el Estadio Único Madre de Ciudades durante el día del partido. Por este motivo, los hinchas deberán gestionar sus localidades dentro de las fechas y los puntos establecidos.

Por otra parte, quienes deseen acceder al Hospitality (Experiencia FAN VIP) podrán consultar las opciones disponibles en Deportick.

La final entre Boca y Platense promete una importante convocatoria en Santiago del Estero, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título de la Copa Argentina.