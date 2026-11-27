La operación ucraniana se realizó en el puerto de Bengasi y tuvo como objetivos un carguero que, según Kiev, transportaba armamento, y un buque militar ruso.

Hoy 16:02

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, defendió este viernes el ataque contra dos embarcaciones rusas en el puerto de Bengasi, Libia, una operación que abrió un nuevo frente de tensión internacional y despertó preocupación entre los principales aliados europeos de Kiev.

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La ofensiva fue realizada el domingo por los servicios de inteligencia ucranianos. Los objetivos fueron un carguero que, según las autoridades de Ucrania, era utilizado para transportar armamento, y un buque militar ruso que lo escoltaba.

En una entrevista con la cadena británica BBC, Zelenski calificó a la embarcación militar como un «objetivo totalmente legítimo» y aseguró que los servicios de inteligencia habían confirmado que el otro barco también cumplía funciones militares.

El mandatario sostuvo que antes de concretar la operación hubo contactos diplomáticos con otros gobiernos, aunque evitó revelar cuáles fueron los países involucrados.

Alemania e Italia expresaron su preocupación

El ataque generó inquietud entre los aliados europeos de Ucrania, especialmente por haberse desarrollado en territorio de un tercer país y por el riesgo de ampliar el escenario del conflicto.

Alemania e Italia manifestaron su preocupación por las posibles repercusiones de la ofensiva. En particular, el Gobierno italiano negó haber recibido información previa sobre el operativo.

Uno de los principales temores está relacionado con la situación política y militar de Libia, un país que permanece atravesado por conflictos internos desde la caída del régimen de Muamar Gadafi, en 2011.

Actualmente, el territorio libio se encuentra dividido entre dos administraciones rivales. El puerto de Bengasi, donde se produjo el ataque, está bajo el control de las autoridades del este del país, que mantienen estrechos vínculos con Moscú.

La presencia rusa en África también representa un punto de preocupación para las potencias occidentales. En los últimos años, Moscú amplió su influencia militar en distintos países del continente y consolidó posiciones estratégicas en Libia por su acceso al mar Mediterráneo.

Ucrania habló con las autoridades libias

En medio de la tensión diplomática, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, mantuvo el jueves una conversación telefónica con su par libio, Al-Taher Al-Baour.

Durante el intercambio, el funcionario ucraniano ratificó el respeto de Kiev por «la soberanía y la integridad territorial» de Libia y transmitió sus condolencias por la muerte de dos militares libios durante la operación.

A más de cuatro años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el ataque en Bengasi abrió un nuevo foco de preocupación internacional por la posibilidad de que el enfrentamiento entre Moscú y Kiev profundice las tensiones militares en otras regiones del mundo.