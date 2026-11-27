La Casa Rosada incluirá el tratado de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) en el temario de sesiones extraordinarias y prevé remitirlo al Poder Legislativo durante la primera semana de diciembre.

Hoy 16:20

El Gobierno de Javier Milei confirmó que incluirá el acuerdo comercial con Estados Unidos en las sesiones extraordinarias de diciembre y enviará el proyecto al Congreso durante la próxima semana para iniciar su tratamiento legislativo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero de 2026 en Washington por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El entendimiento fue modificado posteriormente mediante un protocolo adicional firmado en octubre, que adaptó las disposiciones arancelarias a los cambios introducidos por Washington en su política comercial.

La decisión fue confirmada por integrantes de la primera línea del Gabinete, luego de las negociaciones internas para definir los proyectos que integrarán la agenda legislativa de diciembre.

El Ejecutivo busca completar la aprobación parlamentaria antes del inicio del año electoral. Para ello, deberá conseguir el respaldo de ambas cámaras, ya que los tratados internacionales requieren aprobación del Congreso para avanzar en su entrada en vigor.

Qué contempla el acuerdo comercial

El entendimiento establece compromisos bilaterales vinculados con el acceso a mercados, las inversiones, la reducción de barreras comerciales, los procedimientos aduaneros, la propiedad intelectual y el comercio digital.

Entre los principales beneficios anunciados por el Gobierno figura la ampliación del acceso preferencial de carne bovina argentina al mercado estadounidense, que alcanzaría las 100.000 toneladas, con 80.000 toneladas adicionales respecto del cupo anterior.

Según las estimaciones oficiales difundidas durante la presentación original, esta ampliación podría generar alrededor de 800 millones de dólares adicionales en exportaciones.

Por su parte, Argentina asumió compromisos para reducir o eliminar aranceles de importación sobre determinados productos estadounidenses. El esquema comprende 221 posiciones arancelarias con eliminación de derechos de importación y otras 20 con una reducción al 2%, principalmente vinculadas con autopartes.

El protocolo adicional también modificó el tratamiento arancelario previsto inicialmente. Estados Unidos aplicará las tasas de nación más favorecida para los productos argentinos incluidos en el acuerdo, aunque mantendrá excepciones relacionadas con instrumentos de defensa comercial y seguridad nacional.

Los proyectos que integrarán las sesiones extraordinarias

La incorporación del acuerdo comercial forma parte de la agenda legislativa que el Gobierno prepara para diciembre, bajo la coordinación de la mesa política encabezada por Karina Milei.

Entre las principales prioridades del oficialismo también aparecen el Presupuesto 2027, la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas y el denominado Súper RIGI.

Además, el Ejecutivo confirmó que incorporará la reforma de biocombustibles, un reclamo de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados.

El Gobierno deberá definir ahora los tiempos parlamentarios para avanzar con cada propuesta. El primer paso será la publicación del decreto de convocatoria a extraordinarias y, durante la próxima semana, el envío del proyecto que permitirá someter el acuerdo comercial con Estados Unidos a consideración del Congreso.