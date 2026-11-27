El circuito Néstor Mosteiro recibirá este domingo la sexta y última fecha del campeonato, que definirá a los campeones de las seis categorías. La entrada tendrá un valor de $8.000.

Hoy 16:24

El automovilismo santiagueño se prepara para vivir una jornada decisiva este domingo 29 de noviembre, cuando el Campeonato santiagueño de Tracción Trasera dispute su 6ª fecha, correspondiente a la coronación de la temporada 2026, en el circuito Néstor Mosteiro de El Símbol.

La competencia marcará el cierre del calendario para una categoría que mostró crecimiento durante todo el año y que convocó a pilotos de Capital, La Banda, el interior provincial y también de Tucumán.

De acuerdo con el cronograma oficial, la actividad comenzará a las 7.30 y se extenderá hasta las 18.15. Entre las 7.30 y las 9 se realizará la verificación administrativa y técnica. Luego, de 9.30 a 11, se llevarán a cabo las tandas libres para las categorías Copa Fiat, Invitados Rally, 6 Cilindros, Autocross y 4 Cilindros B y A.

Más tarde, a las 11.20, está prevista la reunión obligatoria de pilotos y el sorteo de largada de las series. Las series de todas las categorías se disputarán entre las 11.50 y las 13.30, mientras que las finales se correrán desde las 16 hasta las 18. El cierre de la jornada será a las 18.15, con la entrega de premios y la verificación final.

En lo deportivo, la definición promete mucha expectativa en cada una de las divisionales. En Copa Fiat, el líder es el bandeño Franco Achaval, con 123 puntos, seguido por José Iovino, con 73. En Autocross, manda el tucumano Agustín Toledo, con 81 unidades, por delante de Santiago Sanavria, que suma 41.

En Invitados Rally, el puntero es el clodomirense Marcelo Begni, con 149 puntos, escoltado por Ignacio Muratore, con 101. En 6 Cilindros, lidera el bandeño Rubén Ruiz, con 121, seguido por Roger Hoyos, con 91.

En tanto, en 4 Cilindros B se ubica al frente Alejandro Ruiz, también de La Banda, con 129 puntos, mientras que José Ruiz lo sigue con 108. Por su parte, en 4 Cilindros A, el líder es nuevamente Rubén Ruiz, con 97 unidades, seguido por Alejandro Elías, con 79.

Desde la organización destacaron el crecimiento que tuvo el Tracción Trasera durante 2026, de la mano de ACISDAH y la comisión de Árraga, consolidándose como una de las categorías con mayor impulso dentro del automovilismo santiagueño.

La entrada general tendrá un valor de $8.000 y el predio contará con las comodidades necesarias para que la familia pueda disfrutar de una jornada a puro motor en El Símbol.