El cantante habló sobre sus proyectos personales junto a la artista y aseguró que ya tomó la decisión de convertirse en padre el próximo año.

Hoy 16:26

El romance entre Tiago PZK y La Joaqui parece avanzar a paso firme. En medio de las demostraciones públicas de cariño, el cantante sorprendió al revelar que tiene planes de formar una familia con su pareja y que espera convertirse en padre por primera vez en 2027.

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Durante una conversación con el influencer Gabino Silva, el músico habló de sus deseos de paternidad y no dudó al referirse a sus proyectos para el futuro: «Quiero tener tres. El año que viene será el primero, ya lo decidí. Me gustaría que sea varón. Pasa que mi señora ya tiene dos nenas y también quiere un nene».

Las declaraciones generaron repercusión entre sus seguidores, especialmente porque la relación con la cantante comenzó hace relativamente poco tiempo.

Tiago PZK contó qué lo enamoró de La Joaqui

Durante la charla, el artista también se mostró muy enamorado y destacó las cualidades de Joaquina, a quien definió como una mujer que lo impulsa a crecer personal y profesionalmente.

«A mí me enamora la mentalidad de las personas, cuando proyectan, trabajan y saben lo que quieren. Ella me incentiva y me motiva a ser mejor», expresó.

Además, recordó que conocía a La Joaqui desde hacía varios años, cuando ambos comenzaban a desenvolverse en el ambiente del trap.

«Fue hace muchos años, en el ámbito del trap. Hablamos mucho tiempo, pero cortamos cabida por cuestiones de la vida. Nunca más la vi. Ahora estoy muy enamorado», contó.

El deseo de La Joaqui de formar una familia

Las declaraciones de Tiago también se relacionan con los deseos que la propia cantante había expresado anteriormente en sus redes sociales.

A fines de septiembre, después de hablar sobre su separación de Luck Ra, La Joaqui publicó un extenso mensaje en el que dejó en claro que mantiene intactas sus ganas de construir una familia.

«Yo elijo amar. Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo», había escrito.

La artista es madre de dos niñas y, en distintas oportunidades, manifestó su intención de seguir apostando al amor y a sus proyectos personales.

Por ahora, Tiago PZK y La Joaqui disfrutan de su relación mientras comparten proyectos musicales y comienzan a hablar públicamente sobre un futuro juntos.