El músico falleció el pasado lunes y la noticia fue confirmada por su familia en las últimas horas. Atravesaba un cáncer de próstata.

Hoy 16:01

Andy Taylor, el guitarrista de Duran Duran, falleció este lunes a los 65 años, tras padecer cáncer de próstata que le habían diagnosticado en 2018, mientras que la noticia se conoció en las últimas horas, cuando sus allegados y miembros del grupo lo revelaron en un comunicado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El músico formó parte de la etapa de mayor popularidad internacional de la agrupación durante la década de 1980 y contribuyó con su guitarra a la identidad sonora de canciones como "Rio", "Hungry Like the Wolf", "The Reflex" y "Girls on Film".

La noticia fue comunicada por su familia junto a los integrantes de Duran Duran, quienes destacaron el papel que tuvo Taylor desde los primeros años del conjunto y la influencia de su estilo en el recorrido musical que los llevó a alcanzar reconocimiento mundial.

"Andy estuvo presente desde el principio de nuestra historia", expresaron Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor, quienes recordaron su llegada a Birmingham desde el noreste de Inglaterra con una guitarra y una fuerte convicción sobre el futuro que podía alcanzar la banda.

También remarcaron que su manera de tocar fue determinante en las canciones que les permitieron llegar a públicos de distintos países y destacaron la personalidad del guitarrista, a quien describieron como alguien que aportaba energía y una mirada práctica al trabajo colectivo.

Por su parte, su esposa, Tracey, lo recordó como el sostén de su familia y destacó su lugar como compañero, padre y abuelo. Además, agradeció el acompañamiento que recibió de los seguidores durante los años de enfermedad.

Taylor había nacido en Tynemouth, Inglaterra, y comenzó a tocar profesionalmente durante su adolescencia. Se incorporó a Duran Duran en 1980, cuando el grupo comenzaba a consolidarse dentro de la escena musical británica vinculada al movimiento New Romantic.

En 1986 se alejó de la formación y continuó su carrera junto a otros artistas y proyectos musicales. Entre sus colaboraciones se encontraron trabajos con Robert Palmer, Rod Stewart y Belinda Carlisle.

A comienzos de los 2000 volvió a reunirse con los integrantes originales de Duran Duran para una nueva etapa de grabaciones y presentaciones. Sin embargo, volvió a separarse del grupo en 2006.

En 2018 recibió el diagnóstico de cáncer de próstata metastásico, una enfermedad que también le impidió acompañar presencialmente a sus compañeros cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022.

En 2023 volvió a participar de una grabación de la banda como músico invitado para el álbum "Danse Macabre", aunque no retomó formalmente su lugar en la formación.

Tras conocerse su muerte, sus compañeros enviaron sus condolencias a Tracey, a sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, y a su nieto Albie. También solicitaron respeto por la privacidad de la familia y propusieron realizar donaciones a la organización Prostate Cancer UK en memoria del guitarrista.