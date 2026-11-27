La normativa prohíbe los patrocinios de casas de apuestas, restringe los medios de pago y establece controles biométricos para impedir el acceso de menores. Además, contempla multas millonarias y penas de prisión para quienes operen de manera ilegal.

Hoy 17:05

La publicidad de las casas de apuestas en las camisetas del fútbol argentino, las promociones realizadas por influencers y los mecanismos utilizados por las plataformas para captar nuevos usuarios sufrirán importantes modificaciones con la nueva Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

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La normativa, sancionada este jueves por unanimidad en el Senado con 72 votos afirmativos, establece un nuevo marco regulatorio para la actividad, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes y prevenir la adicción al juego. El texto había recibido media sanción en Diputados en noviembre de 2024.

Uno de los principales cambios será la prohibición de publicitar y promocionar apuestas en televisión, radio, medios gráficos, redes sociales, podcasts y carteles en la vía pública. Las restricciones también alcanzarán a estadios, recitales y festivales, mientras que las salas de juego y agencias habilitadas podrán difundir información bajo determinadas condiciones.

Qué pasará con la publicidad de apuestas en el fútbol argentino

La medida tendrá un impacto directo en los ingresos comerciales de los clubes argentinos. Instituciones como Boca, River, Racing e Independiente mantienen acuerdos de patrocinio con empresas del sector que deberán adecuarse a las nuevas disposiciones.

La prohibición también alcanzará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional y la Copa Argentina. Sin embargo, la legislación no determina un plazo específico para la finalización de los contratos vigentes, una cuestión que deberá resolverse durante la reglamentación de la ley, para la cual el Poder Ejecutivo dispone de 120 días.

En las redes sociales, los influencers, deportistas y figuras públicas tampoco podrán promocionar plataformas de apuestas. La restricción comprende tanto los anuncios convencionales como las menciones comerciales encubiertas dentro de sus contenidos.

Nuevos controles para apostar y restricciones en los medios de pago

Las plataformas estarán obligadas a incorporar sistemas de reconocimiento facial vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para comprobar la identidad y la edad de los usuarios. La verificación deberá realizarse al iniciar sesión y al solicitar el cobro de premios, con el propósito de impedir el acceso de menores de 18 años.

En materia financiera, únicamente se podrán utilizar tarjetas de débito y billeteras virtuales con fondos disponibles. Quedarán excluidas las tarjetas de crédito y las cuentas destinadas al cobro de prestaciones sociales de la ANSES. Además, se fijarán topes diarios equivalentes a los límites de extracción de efectivo en cajeros automáticos.

Las empresas tampoco podrán ofrecer bonos de bienvenida, premios por registrarse ni sistemas de recompensas que estimulen la permanencia de los usuarios o la realización de apuestas reiteradas.

Los familiares podrán solicitar la exclusión de personas con ludopatía

Otro de los puntos centrales será la creación del Registro Nacional de Autoexclusión, que integrará los registros provinciales y permitirá bloquear el acceso a las plataformas de quienes soliciten voluntariamente su incorporación.

Los cónyuges, convivientes, padres, abuelos, hijos y nietos también podrán iniciar el procedimiento. En estos casos, la persona deberá ser evaluada y, de resultar necesaria una intervención ante su negativa, la Justicia podrá ordenar su inscripción.

Asimismo, tendrán prohibido apostar los deudores alimentarios registrados y los deportistas, entrenadores y árbitros respecto de las competencias en las que participen.

Multas, penas de prisión y bloqueo de sitios ilegales

La legislación establece sanciones económicas de entre 500 y un millón de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con un incremento del 50% cuando las infracciones involucren a menores de edad. También contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten juegos de azar sin autorización.

La Justicia podrá ordenar el bloqueo preventivo de sitios clandestinos y deberá comunicar esas decisiones al Enacom y al Banco Central dentro de las 48 horas. Las entidades financieras y los prestadores de servicios de pago deberán impedir las operaciones destinadas a esas plataformas.

La normativa también prevé campañas de prevención en establecimientos educativos, capacitaciones para docentes y herramientas de asistencia gratuita y confidencial para personas afectadas por la ludopatía y sus familiares. Las empresas, por su parte, deberán incorporar advertencias sanitarias y mecanismos que permitan limitar el tiempo de juego.