El Pincha organizó una multitudinaria caravana para acompañar al equipo en la definición ante Palmeiras. Se estima que más de 35 mil hinchas podrían llegar a la capital uruguaya.

Hoy 16:36

La ilusión por conquistar una nueva Copa Libertadores moviliza a miles de hinchas de Estudiantes de La Plata, que este viernes emprendieron viaje hacia Montevideo para acompañar al equipo en la gran final ante Palmeiras.

El club organizó un operativo de traslado con más de 120 micros, que partieron desde el Estadio UNO con alrededor de 6.500 simpatizantes rumbo a territorio uruguayo.

Las delegaciones fueron distribuidas en dos turnos, con salidas programadas para las 7 y las 12, con el objetivo de evitar inconvenientes en el tránsito y demoras en el paso fronterizo.

El despliegue cuenta con la intervención de Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional, la Policía bonaerense y el programa Tribuna Segura, con especial atención al cruce entre Gualeguaychú y Fray Bentos.

A los pasajeros de los micros se sumarán aquellos que decidieron viajar por sus propios medios. Las estimaciones indican que la presencia de hinchas del Pincha en Montevideo podría superar las 35 mil personas.

Para quienes no consiguieron entradas, está prevista la instalación de un Fan Fest en el Parque Rodó, con capacidad para recibir a unas 10 mil personas y una pantalla gigante para seguir las alternativas del encuentro.

Estudiantes y Palmeiras se enfrentarán este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, en busca del título más importante del fútbol sudamericano a nivel de clubes.