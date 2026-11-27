Lucas Díaz, presidente del Club Amalia, fue detenido tras un violento tiroteo en San Miguel de Tucumán, donde Aldo Santiago Lezcano resultó gravemente herido.

Hoy 17:33

En un alarmante incidente de violencia armada, Lucas Díaz, presidente del Club Amalia, fue detenido tras un enfrentamiento que dejó a Aldo Santiago Lezcano en estado crítico. El tiroteo ocurrió en la zona de San Cayetano, en San Miguel de Tucumán, y ha suscitado gran preocupación en la comunidad local.

El suceso se desarrolló ayer poco después del mediodía, cuando Lezcano, de 24 años, se encontraba acompañado por su madre, Leila Galván, en una camioneta Toyota Hilux. Al llegar a una rotonda, se percató de la presencia de Díaz, quien es conocido por sus vínculos con un clan familiar con antecedentes judiciales. En un giro inesperado, Lezcano decidió descender del vehículo para confrontar a Díaz, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Testigos presenciales relatan que la discusión entre ambos individuos escaló rápidamente, llevándolos a extraer sus armas y dispararse mutuamente. Durante el tiroteo, Lezcano recibió un disparo en el pecho, con orificio de salida por la axila izquierda, lo que requirió su urgente traslado al Hospital Padilla, donde actualmente se encuentra en grave estado.

Tras el ataque, Díaz abandonó la escena del crimen, pero decidió entregarse a las autoridades horas más tarde. La investigación del caso ha sido asignada al fiscal Carlos Sale, quien ha ordenado peritajes en el lugar de los hechos. Los investigadores han recolectado evidencias que sustentan la teoría de un tiroteo mutuo, lo que complica aún más la situación legal de ambos involucrados.

Se ha determinado que Díaz y Lezcano tenían un conflicto de larga data. Según reconstrucciones judiciales, Lezcano habría disparado a Díaz años atrás mientras este lavaba su camioneta en el barrio, lo que dio origen a una enemistad que culminó en este violento enfrentamiento.

Este tipo de incidentes pone de relieve la creciente preocupación por la violencia armada en la región, especialmente entre jóvenes involucrados en actividades ilícitas. Las autoridades locales han enfatizado la necesidad de implementar medidas más estrictas para abordar estas situaciones y prevenir futuros enfrentamientos que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.

A medida que avanza la investigación, la comunidad espera respuestas y una mayor seguridad en las calles. La detención de Díaz podría ser un paso importante hacia el esclarecimiento de este caso y el restablecimiento del orden en la zona de Villa Amalia.