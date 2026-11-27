El piloto argentino finalizó 12° y 15° en las prácticas libres de este viernes. Advirtió sobre los problemas de su monoplaza y la necesidad de mejorar de cara a la clasificación.

Hoy 17:29

Franco Colapinto tuvo un viernes complicado en el inicio de la actividad del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y manifestó su disconformidad con el rendimiento del Alpine tras las dos sesiones de entrenamientos libres.

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El piloto argentino terminó en la 12ª posición en la primera práctica, con un registro de 1m25s409, mientras que en la segunda sesión quedó 15°, con un tiempo de 1m25s733.

Tras bajarse del monoplaza, el pilarense explicó que sufrió inconvenientes con los frenos y una importante degradación de los neumáticos durante las simulaciones de carrera. Además, las interrupciones con bandera roja limitaron su actividad en pista.

“No fue particularmente un buen día”, reconoció Colapinto, quien remarcó la necesidad de trabajar junto a los ingenieros de Alpine para encontrar soluciones antes de la clasificación.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el duelo que protagonizó con Oscar Piastri durante la segunda práctica libre, en el que logró mantener por detrás al australiano de McLaren.

El argentino también señaló que encontró mejores sensaciones con los neumáticos medios, aunque dejó en claro que el equipo deberá realizar ajustes para incrementar la competitividad del monoplaza.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Qatar

La actividad continuará este sábado 28 de noviembre con la tercera práctica libre y la clasificación, mientras que el domingo se disputará la carrera principal.

Sábado, 11.30: tercera práctica libre.

tercera práctica libre. Sábado, 15.00: clasificación.

clasificación. Domingo, 13.00: carrera.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.