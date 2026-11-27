El ministro de Economía adelantó que los fondos del acuerdo financiero con el país asiático estarán destinados a garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda del próximo año.

Hoy 17:55

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno nacional utilizará los US$5.000 millones del swap de monedas con China como respaldo financiero para garantizar el cumplimiento de los vencimientos de deuda previstos para 2027.

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El funcionario respaldó a través de sus redes sociales una explicación sobre el destino de las divisas y precisó que la operación permitirá contar con recursos adicionales ante una eventual imposibilidad de acceder al financiamiento internacional.

La decisión se conoce en medio de las tensiones en el mercado cambiario y financiero, con un riesgo país que se mantiene por encima de los 1.000 puntos básicos, una situación que dificulta las posibilidades de refinanciar los compromisos externos.

Caputo había revelado durante una entrevista que el equipo económico solicitó a China la activación de un tramo del acuerdo de intercambio de monedas que ya se encontraba aprobado y disponible.

La estrategia del Palacio de Hacienda consiste en disponer de esos recursos como garantía para cubrir los vencimientos del próximo año, en caso de que las condiciones del mercado no permitan concretar las operaciones de refinanciamiento previstas.

Cómo afrontará el Gobierno los vencimientos de enero

El primer desafío financiero de 2027 llegará en enero, cuando la Argentina deberá afrontar pagos por aproximadamente US$4.370 millones en concepto de capital e intereses correspondientes a títulos de deuda soberana.

Según detalló Caputo, el Gobierno espera recibir unos US$1.200 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de otros US$1.000 millones correspondientes a préstamos de organismos multilaterales como la CAF y Fonplata.

A esos recursos se sumarían aproximadamente US$300 millones provenientes del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Para afrontar los pagos de intereses, que rondarán los US$1.800 millones, el Tesoro Nacional recurrirá a la compra de divisas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con pesos provenientes del superávit fiscal.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el ministro, el Gobierno podría afrontar los compromisos de enero sin necesidad de recurrir a los fondos del swap con China, que funcionarían como un respaldo adicional para el resto del programa financiero de 2027.

El acuerdo financiero con China

El swap de monedas entre los bancos centrales de Argentina y China asciende a 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$20.000 millones. El acuerdo fue renovado en agosto de 2026.

En este contexto, el pedido del Gobierno argentino para disponer de US$5.000 millones busca ampliar las alternativas de financiamiento y reducir la incertidumbre sobre la disponibilidad de divisas para cumplir con las obligaciones externas durante el próximo año.