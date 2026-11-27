La economía familiar se ha vuelto un tema central en Argentina, donde se estima que el costo de la alimentación ha aumentado un 40% en el último año. Aquí te presentamos 10 comidas baratas y rendidoras para que puedas planificar tu semana sin afectar tu presupuesto.

Hoy 18:12

En el contexto actual de incrementos de precios en la canasta básica, es crucial encontrar opciones de comidas baratas y rendidoras para toda la semana. La planificación de las comidas no solo ayuda a optimizar el presupuesto, sino que también permite llevar una dieta balanceada.

Una de las primeras opciones a considerar es el guiso de lentejas. Este plato, rico en proteínas y fibra, puede prepararse en grandes cantidades y es ideal para varios días. Además, las lentejas son un recurso económico que rinde mucho.

Otra alternativa es el arroz con pollo, que se puede cocinar en una sola olla y tiene un bajo costo. Utilizando pollo en piezas y arroz, este plato se convierte en un favorito por su sabor y facilidad de preparación.

Las pastas son siempre una opción versátil y económica. Puedes acompañarlas con salsas caseras, como la de tomate o pesto, que son sencillas de hacer y permiten variar el menú semanal. Un kilo de pasta se puede conseguir a un precio accesible y rinde para varias comidas.

Los vegetales de estación también son clave para una dieta económica. Incorporar guisos de verduras o salteados no solo es saludable, sino que también optimiza el uso de ingredientes que suelen ser más baratos durante ciertas épocas del año.

Además, no podemos olvidar el puré de papas, que es un acompañamiento ideal y muy económico. Se puede hacer en grandes cantidades y combinar con diversas proteínas, como carne o huevo, haciendo de tu comida un plato completo.

Finalmente, la sopa de verduras es una excelente opción para aprovechar restos de otros platos. Con un poco de creatividad, puedes crear una comida nutritiva que no solo es económica, sino que también ayuda a reducir el desperdicio de alimentos.