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La Reserva de Central Córdoba fue goleado por Lanús

Fue por 3 a 0 en el marco de la 12ª fecha del Torneo Clausura Proyección, que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

08/10/2026

La Reserva de Central Córdoba fue superada por la de Lanús en un encuentro que terminó 3-0 para el dueño de casa, en el marco de la 12ª fecha del Torneo Clausura Proyección, que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

Los goles para el conjunto Granate fueron anotados por Benjamín Fariña, a los 17 minutos de la primera parte, Alexis Duarte, a los 11 del complemento, y Gabriel Aguirre, a los 42.

Con este resultado, el Ferroviario acumula 12 puntos y se ubica en la 13ª posición de la zona B. Su próximo compromiso será el jueves 15 de octubre a las 19, cuando reciba a Belgrano de Córdoba en el estadio Alfredo Terrera.

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