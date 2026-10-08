Boca empató con Instituto y se va con preocupación de Córdoba por la lesión de Paredes

El Xeneize igualó 2-2 en su visita a La Gloria y no pudo quedar como líder de la tabla anual. Paredes entró en el segundo tiempo pero tuvo que salir lesionado.

Hoy 23:46

Boca Juniors empató 2-2 ante Instituto este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El resultado le impidió al Xeneize acercarse al conjunto cordobés en la cima de la Zona A y tampoco le permitió escalar al primer puesto de la Tabla Anual.

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Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano por la situación de Leandro Paredes. El capitán ingresó al comienzo del segundo tiempo, permaneció apenas 16 minutos en cancha y pidió el cambio por una molestia física.

La preocupación aparece en un momento clave para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, que afrontará una seguidilla determinante durante las próximas semanas. Boca tendrá por delante la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y los clásicos frente a River, como local, e Independiente, en Avellaneda.

Instituto pegó primero y Boca reaccionó

La historia comenzó favorable para el conjunto cordobés. A los 13 minutos, Fernando Alarcón apareció para poner el 1-0 y darle la ventaja al equipo dirigido por la Gloria.

Boca reaccionó rápidamente y consiguió la igualdad a los 22 minutos. Enner Valencia aprovechó un error del arquero Marcos Ledesma y definió para establecer el 1-1.

El local volvió a golpear apenas comenzado el complemento. A los 47 minutos del tiempo general, Jonathan Galván convirtió el 2-1 y volvió a poner a Instituto arriba en el marcador.

Ante la desventaja, Arruabarrena decidió mandar a la cancha a Miguel Merentiel y Leandro Paredes. El ingreso de la Bestia tuvo efecto inmediato: en la primera pelota que tocó, a los 10 minutos del complemento, marcó el 2-2.

Pero poco después llegó la preocupación mayor de la noche.

Paredes salió con una molestia y encendió las alarmas

Paredes había ingresado con la intención de darle mayor jerarquía al mediocampo de Boca en el tramo decisivo del encuentro. Sin embargo, apenas pudo disputar 16 minutos antes de pedir el cambio por una molestia física.

La salida del mediocampista encendió las alarmas en el Xeneize, especialmente por la proximidad del partido ante Vasco da Gama.

Boca disputará este martes desde las 21.30 el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente al conjunto brasileño en La Bombonera. La revancha será el martes 20, a la misma hora, en el estadio Maracaná.

Entre ambos partidos, el Xeneize también recibirá a Talleres el viernes 16, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Instituto sigue arriba en la Zona A

Con el empate, Instituto se mantiene como líder de la Zona A con 26 puntos, aunque dejó pasar la oportunidad de acercarse todavía más a Boca en la Tabla Anual, donde ambos también tienen objetivos importantes de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por el momento, el conjunto cordobés se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.