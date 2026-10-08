Boca visita a Instituto en Córdoba en busca de un triunfo que lo acerque a la cima

El Xeneize enfrentará este viernes al líder de la Zona A, que llega con tres victorias consecutivas. Rodolfo Arruabarrena podría realizar algunas modificaciones pensando en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Hoy 05:13

Boca Juniors visitará este viernes a Instituto de Córdoba, desde las 19.30, en el estadio Monumental Presidente Perón, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará sumar tres puntos importantes ante uno de los equipos más destacados del campeonato, en la previa de su compromiso internacional.

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El Xeneize llega entonado después de golear a Unión en la Bombonera y se ubica en la cuarta posición de su zona, con 20 puntos. Además, continúa en la pelea por los primeros lugares de la Tabla Anual, que otorga plazas para la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, el calendario presenta un desafío importante para el conjunto de la Ribera, que el próximo martes afrontará el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, por lo que el cuerpo técnico analiza administrar las cargas físicas de algunos futbolistas.

Los cambios que prepara Boca para enfrentar a Instituto

El entrenador Rodolfo Arruabarrena podría introducir algunas variantes en la formación titular, aunque mantendría buena parte de la estructura que viene utilizando en los últimos encuentros.

Uno de los futbolistas que podría descansar es Leandro Paredes, debido a la gran cantidad de minutos que acumuló durante el semestre. En contrapartida, Rodrigo Battaglia volvería a ser convocado y tendría posibilidades de sumar sus primeros minutos del año.

Entre las alternativas que analiza el cuerpo técnico aparece el ingreso de Dylan Gorosito por Leandro Lozano, mientras que Carlos Palacios, Sebastián Villa, Milton Delgado y Miguel Merentiel también cuentan con posibilidades de integrar el equipo desde el inicio.

Instituto llega como líder y con tres triunfos consecutivos

Por su parte, Instituto atraviesa un gran presente en el Torneo Clausura. El equipo cordobés encadena tres victorias consecutivas frente a Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente, esta última con una contundente goleada en Avellaneda.

Estos resultados le permitieron a la Gloria posicionarse como líder de la Zona A y mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, con la ilusión de conseguir su primera participación en una competencia internacional.

El último antecedente entre ambos equipos se registró en marzo de este año, cuando Boca se impuso por 2 a 0 en la Bombonera, con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro, por la fecha 12 del Torneo Apertura.

Hora, TV y árbitros de Instituto vs. Boca

Partido: Instituto vs. Boca Juniors.

Instituto vs. Boca Juniors. Fecha: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. Hora: 19.30.

19.30. Estadio: Monumental Presidente Perón, Córdoba.

Monumental Presidente Perón, Córdoba. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi.

Yamil Possi. TV: TNT Sports Premium.

El encuentro será una prueba importante para ambos equipos: Instituto intentará defender su liderazgo, mientras que Boca buscará mantenerse en los puestos de vanguardia y llegar con confianza a su compromiso por la Copa Sudamericana.