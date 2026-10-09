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La intendente entregó nuevos uniformes para todos los trabajadores de Obras Públicas

La ing. Norma Fuentes encabezó la entrega de nuevos uniformes destinados a los trabajadores del área como parte de las acciones orientadas a fortalecer las condiciones de trabajo.

Hoy 00:35

La jefa comunal destacó especialmente el compromiso cotidiano de los empleados y valoró el esfuerzo que realizan para dar respuesta a las distintas demandas de los vecinos.

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“Lo más importante es que podamos seguir trabajando en equipo, con compromiso y eficiencia, porque nuestra responsabilidad es estar cerca de los vecinos y atender sus necesidades”, señaló la Ing. Fuentes.

“Es un orgullo ver cómo, a cualquier hora, trabajan para resolver los desafíos que se presentan en la ciudad, con un sentido de comunidad que entiende que, si un vecino tiene un problema, todos debemos trabajar para ayudarlo”, expresó.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Gustavo Trejo, valoró “la administración responsable y equilibrada del municipio, que permite la entrega de nuevos uniformes por segunda vez en el año, para, sobre todo, reforzar el sentido de pertenencia y la vocación de servicio de la familia municipal”.

En esta oportunidad, se entregaron 280 conjuntos compuestos por camisa y pantalón de grafa de color azul, gorras, botines de seguridad de cuero y rompevientos impermeables de alta resistencia.

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