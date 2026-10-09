Viernes gris y lluvioso en Santiago: qué dice el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada fresca e inestable para este viernes 9 de octubre. La temperatura máxima alcanzaría los 20°C y se esperan lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones hacia la tarde.

Hoy 02:53

El tiempo en Santiago del Estero se presentará inestable este viernes 9 de octubre de 2026, con lluvias y chaparrones previstos durante buena parte de la jornada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La jornada comenzará con una temperatura mínima de 15°C y condiciones húmedas, con una humedad cercana al 80%. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde podrían registrarse chaparrones.

Para la noche, en tanto, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque el pronóstico no anticipa lluvias para ese período.

Una jornada fresca y con viento del sudeste

Las condiciones serán considerablemente más frescas respecto de jornadas anteriores. La temperatura máxima apenas alcanzaría los 20°C, por lo que el viernes estará marcado por un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará desde el sector sudeste, con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, acompañando el escenario de inestabilidad.

De esta manera, el pronóstico anticipa un viernes lluvioso en Santiago del Estero, especialmente durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 20°C y un cielo que permanecerá mayormente cubierto hacia el cierre de la jornada.