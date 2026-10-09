Defensa y Justicia quiere acercase a lo más alto en una visita de riesgo a Unión en Santa Fe

El Halcón visita este viernes al Tatengue, desde las 21.45, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Hoy 06:33

Unión y Defensa y Justicia se enfrentarán este viernes, desde las 21.45, en el estadio 15 de Abril, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto santafesino buscará volver al triunfo para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que el equipo de Florencio Varela intentará consolidarse entre los protagonistas de la Zona A.

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El Tatengue atraviesa un presente complicado, luego de acumular tres derrotas consecutivas. En su última presentación cayó por 3-0 frente a Boca en La Bombonera, resultado que lo dejó con 13 puntos y fuera de los puestos de clasificación, aunque todavía a cuatro unidades de ese objetivo.

Ante este escenario, el entrenador Leonardo Madelón analiza modificaciones en el equipo titular con la intención de recuperar solidez y revertir la situación futbolística.

Por su parte, Defensa y Justicia llega con un panorama más favorable. El Halcón viene de golear 3-0 a San Lorenzo, acumula tres encuentros sin derrotas y perdió apenas uno de sus últimos ocho compromisos.

El equipo dirigido por Julio Vaccari suma 21 puntos y ocupa el tercer puesto de la Zona A, por lo que buscará sumar nuevamente de a tres para mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

Las posibles formaciones

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra o Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román o Demian Domínguez; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.

Hora, TV y árbitros

El encuentro comenzará a las 21.45 y será televisado en vivo por ESPN Premium. Darío Herrera será el árbitro principal, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

El partido está confirmado para este viernes 9 de octubre a las 21.45, con transmisión de ESPN Premium.