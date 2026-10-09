Central Córdoba recibe a Estudiantes con la urgencia de volver al triunfo en el Torneo Clausura

El Ferroviario acumula siete partidos sin ganar y buscará recuperarse ante el Pincha, que necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 07:00

Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado 10 de octubre, desde las 17, en Santiago del Estero, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto ferroviario intentará cortar una extensa racha sin victorias y reencontrarse con los tres puntos frente a un rival que también llega necesitado de sumar para mantenerse en la pelea por los playoffs. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

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El equipo dirigido por Sebastián Domínguez atraviesa un presente complicado en el campeonato, ya que acumula siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria y se encuentra lejos de los ocho primeros puestos de la Zona A.

Uno de los principales problemas del conjunto santiagueño está en su producción ofensiva. Central Córdoba convirtió apenas ocho goles en once partidos, mientras que recibió catorce, números que reflejan las dificultades que viene atravesando para conseguir resultados positivos.

En su última presentación, el Ferroviario igualó frente a Deportivo Riestra, en un encuentro en el que Michael Santos volvió a convertir y aportó uno de los pocos aspectos positivos de la jornada.

Con este panorama, Central Córdoba buscará aprovechar la localía para recuperar confianza y comenzar a revertir una campaña que, hasta el momento, lo mantiene alejado de los puestos de clasificación.

Estudiantes llega con la mira puesta en los playoffs y la Copa Libertadores

Por su parte, Estudiantes de La Plata también afrontará un compromiso importante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Alexander Medina se encuentra a cuatro puntos de Independiente, que ocupa el último lugar de clasificación a los playoffs en la Zona A. Por eso, necesita conseguir una victoria que le permita recortar diferencias y mantenerse en carrera.

Además, el Pincha atraviesa días de expectativa por su participación en las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, una serie que representa uno de los grandes objetivos de la temporada.

En ese contexto, el entrenador deberá administrar las cargas de sus futbolistas y definir el equipo que utilizará en Santiago del Estero, teniendo en cuenta la proximidad del compromiso internacional.

Otro de los temas que mantiene la atención en La Plata es la situación de Marcos Rojo, cuyo regreso al club todavía depende de una habilitación reglamentaria por parte de la AFA para poder ser inscripto.

Central Córdoba vs. Estudiantes: hora, TV y árbitros

El encuentro se disputará este sábado 10 de octubre, desde las 17, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y será televisado en vivo por TNT Sports.

El árbitro principal será Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Para Central Córdoba será una oportunidad importante de volver a festejar ante su gente, cortar la racha de siete partidos sin triunfos y recuperar terreno en el campeonato. Del otro lado, Estudiantes intentará llevarse los tres puntos antes de afrontar uno de sus compromisos más importantes de la temporada internacional.