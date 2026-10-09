El mal momento de un histórico de Boca: lo asaltaron y le robaron medallas y camisetas

La familia del exjugador xeneize pide ayuda para recuperar objetos personales y deportivos tras el robo.

Hoy 17:57

Dos hombres armados protagonizaron un violento asalto este mediodía en una vivienda ubicada sobre calle Díaz Vélez al 200, en la zona céntrica de Lomas de Zamora, donde residen la expareja y los hijos del exfutbolista de Boca Clemente Rodríguez.

Según se informó, los asaltantes utilizaron una tarjeta para forzar los accesos con sistema de doble puerta e ingresaron al domicilio, donde permanecieron durante aproximadamente 20 minutos.

En el interior se encontraba una empleada doméstica, a quien los agresores amenazaron con un arma de fuego. Poco después llegó la abuela de la familia, quien ingresó sin saber lo que estaba ocurriendo y también fue reducida.

Las dos mujeres fueron sometidas mientras los asaltantes recorrían los distintos ambientes de la vivienda. Según el relato de las víctimas, los hombres las sujetaron violentamente, les taparon la boca, las tomaron del cabello y forcejearon con ellas durante el robo.

Se llevaron recuerdos de la carrera de Clemente Rodríguez

Los asaltantes sustrajeron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, joyas, relojes y una tablet, además de una consola PlayStation.

Entre los objetos robados también había medallas deportivas y camisetas históricas que Clemente Rodríguez conservaba de su extensa carrera como futbolista. Se trata de pertenencias de un importante valor sentimental para el exjugador y su familia.

La hija del deportista, Clementina Rodríguez, y su madre, Julieta Araujo, hicieron público el episodio a través de medios locales y redes sociales para pedir la colaboración de la comunidad y solicitar la máxima difusión del caso.

Investigan si hubo inteligencia previa

La familia sospecha que los autores podrían haber realizado tareas de inteligencia sobre sus movimientos cotidianos. Esa hipótesis surgió luego de que un sujeto considerado sospechoso se presentara recientemente en los comercios de flores que poseen en Lomas de Zamora y Banfield.

La investigación quedó a cargo del fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro, quien dispuso las primeras medidas para intentar identificar a los responsables.

Entre las diligencias se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda y de la zona, con el objetivo de reconstruir cómo ocurrió el asalto y establecer la identidad de los autores.

Mientras avanza la investigación, la familia pidió ayuda para intentar recuperar especialmente las camisetas, medallas y demás recuerdos vinculados a la trayectoria deportiva de Clemente Rodríguez.