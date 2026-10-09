Quimsa va por su tercera victoria en fila ante Boca en un duelo imperdible en el Ciudad

La Fusión buscará mantener su invicto en el inicio de la temporada cuando reciba este sábado desde las 21.05 al Xeneize, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Hoy 06:00

Quimsa tendrá este sábado una prueba de alto nivel en el inicio de la Liga Nacional. La Fusión recibirá a Boca desde las 21.05 en el Estadio Ciudad, con el objetivo de extender su buen comienzo y mantenerse invicta.

El conjunto santiagueño ganó sus dos primeras presentaciones: superó con comodidad a Platense y luego derrotó a Atenas en un encuentro mucho más exigente. En ambos partidos mostró capacidad para sostener la intensidad y reaccionar ante momentos adversos.

Después del triunfo ante Atenas, el entrenador Lucas Victoriano destacó la fortaleza del equipo: “Logramos mantener la intensidad durante la rotación del equipo, recién comienza el torneo y ya demostramos que podemos ganar remontando un partido”.

Boca llega con una victoria y figuras importantes

El Xeneize, por su parte, llega a Santiago del Estero después de quedarse con el tercer puesto de la Copa Intercontinental de FIBA.

En su debut por la Liga Nacional, Boca venció a Oberá por 96-73, con una destacada actuación de José Vildoza, autor de 22 puntos. También tuvieron una importante participación Leonardo Lema, Michael Warren, Agustín Barreiro y Francisco Cáffaro.

Los destacados de Quimsa

En la Fusión, Matías Solanas aparece como el principal anotador en este comienzo de temporada, con un promedio de 18 puntos, mientras que Facundo Rutenberg aporta 13,5 por partido. Nicolás Martínez también se destaca dentro de la estructura del equipo.

En cuanto a las novedades del plantel, Ignacio Laterza continúa recuperándose de la lesión que sufrió en el debut ante Platense, mientras que Tyren Johnson ya está nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

Con dos equipos que llegan en buen momento y un Estadio Ciudad preparado para una noche de básquet de alto nivel, Quimsa y Boca protagonizarán uno de los grandes partidos de este inicio de la Liga Nacional.

Árbitros: Oscar Britez, Raúl Sánchez y Jorge Chávez.

Hora: 21.05.

Estadio: Ciudad de Santiago del Estero.