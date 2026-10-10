Cielo nublado y máxima de 21°: así estará el tiempo este sábado 10 de octubre en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas más bajas, mucha humedad y abundante nubosidad. Podrían registrarse algunas lloviznas durante la madrugada, mientras que luego las condiciones tenderían a mejorar.

Hoy 05:48

Luego de las lluvias y tormentas que marcaron el cierre de la semana, Santiago del Estero tendrá un sábado 10 de octubre de 2026 mucho más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 21 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La jornada comenzará con posibilidad de algunas lloviznas durante la madrugada, por lo que todavía podrían registrarse precipitaciones aisladas en las primeras horas del día. Sin embargo, el panorama tendería a mejorar posteriormente.

Durante la mañana temprano podría aparecer algo de neblina, mientras que hacia la tarde el cielo se presentará mayormente nublado. Para la noche también se espera abundante nubosidad, sin que el pronóstico indique lluvias para ese período.

Una jornada fresca y húmeda

La temperatura mínima prevista será de 13°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 21°C. La humedad rondará el 80%, por lo que el ambiente se mantendrá húmedo durante buena parte del sábado.

En cuanto al viento, tendrá velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante del sudeste y este en distintos momentos de la jornada.

De esta manera, después del tiempo inestable de los últimos días, el sábado podría ofrecer una pausa en las lluvias en Santiago del Estero, aunque con cielo cubierto, mucha humedad y temperaturas más propias de una jornada fresca. El pronóstico puede actualizarse durante el transcurso del día, por lo que se recomienda consultar la información oficial del SMN.