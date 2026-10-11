El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 11 de octubre: cielo nublado y una máxima de 24°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas más moderadas y abundante nubosidad para este domingo en Santiago. No se esperan lluvias durante gran parte del día, aunque para el lunes se prevé la posibilidad de precipitaciones aisladas durante la madrugada.

Hoy 01:36

El cielo nublado y las temperaturas más moderadas marcarán el tiempo durante este domingo en Santiago del Estero, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada tendrá condiciones mayormente estables, con muy bajas probabilidades de precipitaciones y un ambiente más fresco que en los días anteriores.

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Para este domingo 11 de octubre, el organismo nacional anticipa una temperatura mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 24°C.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo permanecerá nublado, con temperaturas de 17°C y 14°C, respectivamente. Hacia la tarde, se espera que las condiciones mejoren levemente, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 24°C.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante la madrugada, la mañana y la tarde. Sin embargo, durante la noche podría ubicarse entre el 0% y el 10%, con cielo nublado y una temperatura cercana a los 18°C.

En cuanto al viento, soplará desde el noreste durante la madrugada, cambiará al este por la mañana y al norte por la tarde. Por la noche, volverá a predominar el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora. El pronóstico no contempla ráfagas significativas para la jornada.

¿Cómo estará el lunes?

Para el lunes 12 de octubre, el SMN anticipa una jornada con una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 23°C, por lo que se mantendrán las condiciones templadas en Santiago del Estero.

Durante la madrugada podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Por la mañana y la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con probabilidades de lluvia de entre el 0% y el 10%.

Hacia la noche, se espera que continúe la nubosidad, aunque sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas previstas serán de 17°C por la mañana, 23°C por la tarde y alrededor de 20°C durante la noche.

De esta manera, el comienzo de la semana estará marcado por temperaturas moderadas, abundante nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas del lunes.