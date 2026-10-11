Zelenski denunció nuevos ataques rusos contra Ucrania tras el anuncio de tregua de Trump

El mandatario ucraniano afirmó que un dron Shahed impactó una instalación en Kiev y que también se registraron ofensivas en la región de Járkov. El presidente estadounidense había anunciado un cese al fuego energético inmediato.

Hoy 19:37

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo nuevos ataques rusos contra instalaciones energéticas del país, pocas horas después de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara una supuesta tregua entre Moscú y Kiev para detener las ofensivas contra la infraestructura energética.

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Según informó el mandatario ucraniano, una instalación de energía en Kiev fue atacada con un dron de fabricación iraní Shahed. Además, señaló que se registraron bombardeos contra otras infraestructuras del sector en la región de Járkov, en el este del país.

“Los rusos bombardearon una planta energética en Kiev con un dron Shahed”, expresó Zelenski en sus redes sociales. Luego cuestionó que los ataques se produjeran después del anuncio realizado por el jefe de la Casa Blanca: “Y todo esto ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético”.

Trump anunció una tregua, pero Kiev pidió precisiones

El anuncio del presidente estadounidense generó sorpresa en el Gobierno ucraniano. Trump aseguró que ambas partes habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas con efecto inmediato.

“Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania. Las dos partes han accedido. ¡No lo rompan!”, publicó el mandatario en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, Zelenski manifestó que su Gobierno no había sido informado previamente sobre los términos de ese supuesto entendimiento. En declaraciones al medio estadounidense Axios, indicó que Ucrania estaba dispuesta a respetar una tregua de esas características siempre que Rusia asumiera el mismo compromiso.

El presidente ucraniano reclamó precisiones sobre la fecha de entrada en vigor y las condiciones del acuerdo. Hasta el momento del anuncio, no se habían difundido detalles oficiales sobre su alcance ni una confirmación pública de Moscú que permitiera establecer las condiciones concretas de la medida.

Antes de la publicación de Trump, Kiev había presentado una propuesta para reducir las hostilidades contra objetivos energéticos. La iniciativa contempla que Ucrania suspenda sus ataques contra las refinerías petroleras rusas a cambio de que Moscú detenga las ofensivas contra la red eléctrica y otras instalaciones energéticas ucranianas.

“Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética”, había expresado Zelenski, quien insistió en que cualquier avance debe ser recíproco y contar con garantías concretas.

La guerra energética y la propuesta para convocar a elecciones

Los ataques contra centrales eléctricas, refinerías y redes de suministro se intensificaron durante las últimas semanas. Desde Kiev sostienen que las ofensivas rusas buscan debilitar la capacidad energética del país y aumentar la presión sobre la población civil, especialmente ante la proximidad de los meses más fríos.

Por su parte, Ucrania defiende sus operaciones contra objetivos petroleros rusos como parte de su estrategia para reducir los recursos que Moscú destina a la guerra. Trump, en cambio, cuestionó esos ataques y los vinculó con las presiones sobre los precios de los combustibles.

En medio de las diferencias entre Washington y Kiev, Zelenski también se refirió a la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales durante el conflicto. El mandatario sostuvo que la ley marcial y la falta de garantías de seguridad dificultan la organización de los comicios, aunque afirmó que estaría dispuesto a convocarlos si Rusia acepta un alto el fuego completo durante 60 días.

“Díganle a Putin que nos dé dos meses, 60 días de alto el fuego total, y organizaremos elecciones”, declaró en una entrevista con la cadena estadounidense ABC.

Francia y la Unión Europea respaldaron una tregua energética

El anuncio de Trump también generó reacciones entre los aliados europeos de Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó su respaldo a una suspensión de los ataques contra las instalaciones energéticas, aunque advirtió que las ofensivas rusas continuaban.

“Francia apoya sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética, a la que Ucrania está dispuesta”, escribió Macron en su cuenta de X.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo una conversación con Zelenski y expresó su apoyo a los esfuerzos para proteger las infraestructuras energéticas de ambos países. También advirtió que la guerra atraviesa una fase cada vez más grave, marcada por los ataques contra civiles y la falta de avances diplomáticos.

Además, la titular del Ejecutivo comunitario anunció que la Unión Europea prevé aportar nuevos recursos para drones y misiles destinados a reforzar la defensa aérea ucraniana. La asistencia busca mejorar la capacidad de Kiev para proteger sus ciudades y responder a los ataques.

Mientras continúan las denuncias por los bombardeos, la aplicación efectiva de la tregua anunciada por Trump permanece sujeta a la aclaración de sus términos y a la confirmación de compromisos recíprocos. Por ahora, el Gobierno ucraniano insiste en que cualquier cese de las hostilidades debe traducirse en una suspensión efectiva de los ataques rusos contra su infraestructura energética.