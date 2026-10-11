Central Córdoba y Mitre se consagraron campeones en las finales del fútbol femenino de la Liga Santiagueña

El Ferro obtuvo los títulos de Primera División y Reserva, mientras que el Auri se quedó con los campeonatos de las categorías Sub-13 y Sub-15. Las cuatro finales se disputaron este domingo en el estadio de Güemes.

Hoy 20:33

El fútbol femenino de la Liga Santiagueña vivió este domingo 11 de octubre una jornada de definiciones, con la disputa de las finales del Torneo Anual 2026 “Ing. Norma Fuentes”, que tuvieron como escenario el estadio del Club Atlético Güemes.

Central Córdoba y Mitre fueron los protagonistas de la jornada, al quedarse con dos títulos cada uno en las distintas categorías. El Ferroviario festejó en Primera División y Reserva, mientras que el Aurinegro logró consagrarse en Sub-13 y Sub-15.

Central Córdoba venció a Mitre en la final de Primera División

En uno de los encuentros más destacados de la jornada, Central Córdoba derrotó por 4-1 a Mitre en una nueva edición del clásico santiagueño, esta vez con el campeonato de Primera División del fútbol femenino en juego.

El conjunto dirigido por Walter Mendoza se impuso con los goles de Nelda “Kunty” Pereyra, Natalia Carranza, Marizol Jacobo y Yisela Barraza, resultado que le permitió quedarse con el título del certamen organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.

De esta manera, las Ferroviarias sumaron una nueva consagración a una temporada en la que también obtuvieron el bicampeonato de la Región Centro de la Copa Federal Regional Amateur Femenina 2026.

Central Córdoba también se consagró en Reserva

La categoría Reserva tuvo como protagonistas a Central Córdoba y Estudiantes, que disputaron una final pareja y que terminó con victoria ferroviaria por 2-1.

Los goles del equipo campeón fueron convertidos por Leina Goitea y Pilar Campos, quienes contribuyeron a la segunda consagración de la institución del barrio Oeste durante la jornada.

Con este resultado, Central Córdoba completó su participación en las finales con dos campeonatos en las categorías mayores y un subcampeonato en las divisiones formativas.

Mitre celebró los campeonatos de Sub-13 y Sub-15

Por su parte, Mitre consiguió dos títulos en las categorías juveniles, luego de imponerse en ambas finales.

En Sub-13, el Aurinegro enfrentó a Central Córdoba y logró una victoria por 3-0, resultado que le permitió quedarse con el campeonato.

En tanto, la definición de la categoría Sub-15 tuvo como protagonistas a Mitre y Estudiantes. El conjunto aurinegro se impuso por 2-1 y sumó su segunda consagración de la jornada.

Los resultados de las cuatro finales del fútbol femenino

Primera División: Central Córdoba 4-1 Mitre. Campeón: Central Córdoba.

Reserva: Central Córdoba 2-1 Estudiantes. Campeón: Central Córdoba.

Sub-13: Mitre 3-0 Central Córdoba. Campeón: Mitre.

Sub-15: Mitre 2-1 Estudiantes. Campeón: Mitre.

De esta manera, Central Córdoba y Mitre se repartieron los cuatro títulos del Torneo Anual 2026 de fútbol femenino de la Liga Santiagueña.

La jornada marcó el cierre de una nueva edición del certamen provincial, que contó con la participación de distintas instituciones y categorías, y permitió seguir promoviendo la competencia y el desarrollo del fútbol femenino en Santiago del Estero.