El tiempo para este lunes 12 de octubre de 2026 en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable y una máxima de 22°

El cielo oscuro, los relámpagos y los truenos marcaron las primeras horas de este lunes. El SMN anticipa una máxima de 22°C y probabilidad de lluvias durante gran parte de la jornada.

Hoy 06:03

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 12 de octubre una jornada fresca e inestable en Santiago del Estero, luego de que la lluvia se hiciera presente durante el inicio del feriado. El pronóstico indica que las condiciones se mantendrán inestables, con abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones en distintos momentos del día.

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De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. Durante la madrugada se esperan chaparrones, mientras que para la mañana, la tarde y la noche se pronostican lluvias aisladas. Las probabilidades de precipitaciones se ubican entre el 10% y el 40%, según la franja horaria.

En cuanto al viento, durante las primeras horas soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde se esperan vientos más leves, de entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que durante la noche podrían volver a intensificarse.

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

Para el martes 13 de octubre, el SMN prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 21°C. Durante la madrugada podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que por la mañana se esperan lloviznas.

Hacia la tarde, las condiciones mejorarían parcialmente, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Sin embargo, durante la noche podrían regresar las lluvias aisladas.

En tanto, para el miércoles 14 de octubre, se espera una mínima de 15°C y una máxima de 22°C. El pronóstico contempla chaparrones durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecería mayormente nublado, con menores probabilidades de lluvia.

De esta manera, el feriado estará marcado por el tiempo inestable en Santiago del Estero, con temperaturas moderadas y posibilidades de precipitaciones durante buena parte de la jornada.