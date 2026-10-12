“Me tocaría mantenerlo”: Wanda Nara le bajó el pulgar a Grego Rosello

En un interesante ida y vuelta con La Negra Vernaci, la rubia se refirió otra vez a las pretensiones de Rosello, quien cada vez que puede le “tira los galgos”. Fue tajante y dijo que demasiado tiene con los hijos que debe mantener.

Hoy 07:41

Wanda Nara volvió a protagonizar un cruce con Grego Rossello durante una emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), esta vez con un invitado de lujo en el estudio: la conductora conversó con Elizabeth “La Negra” Vernaci y Luciana Geuna sobre la posibilidad de un romance con el humorista, y lanzó una frase que generó risas entre sus compañeras de piso: “Yo ya mantengo a cinco chicos para mantener otro hombre”.

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El ida y vuelta se dio en un clima distendido, con la Negra como protagonista de una devolución de elogios hacia la conductora. “Qué linda que estás, Wandis”, le dijo Vernaci al verla, y de inmediato quedó fascinada con el calzado de Nara. “Mirá esos zapatos. Yo me mato si me pongo esos zapatos”, lanzó, mientras Geuna agregó que el estilo del modelo era “hiper Susana”, en referencia a Susana Giménez. Se trata del modelo Jeanne slingback, de Saint Laurent, confeccionado en cuero liso y con una puntera metálica dorada con el logo Cassandre en relieve. Según el sitio oficial de la marca francesa, el calzado tiene un taco stiletto de 11 centímetros y combina una pulsera trasera elástica con un corte cuadrado en el empeine. El modelo se ofrece también en una versión con taco de 7,5 centímetros y en otros colores, como blanco y bordó. La conductora contó que los zapatos, valuados en 1.600 dólares, los había pagado con dinero propio: “Me duele mucho más cuando te los pagás. El taco me duele más”, bromeó.

La charla derivó rápido hacia el terreno sentimental cuando La Negra le preguntó directamente a Nara qué opinaba sobre Rossello como candidato. “¿A quién ves bien? ¿Qué te parece?”, quiso saber la conductora radial. Wanda Nara respondió sin filtro: “Yo a Grego lo veo muy cag... en las patas”. Luciana coincidió con esa apreciación y aseguró que compartía la misma sensación respecto del creador de contenido.

Fue en ese contexto que Vernaci planteó una posibilidad concreta: que Grego se convirtiera en la pareja de la conductora de MasterChef Celebrity. “No podemos dejar que se vaya porque lo queremos para vos como pareja”, le dijo. Nara repreguntó si la Negra realmente la imaginaba en una relación con el participante, y la respuesta fue contundente: “No, lo matás. Yo creo”, lanzó entre risas la conductora radial, mientras la periodista política intentaba matizar el comentario.

Fue en ese momento cuando Nara soltó la frase que marcó el tono de la conversación: “Yo ya mantengo a cinco chicos para mantener otro hombre”. Vernaci no dejó pasar el comentario y repreguntó, sorprendida, si la empresaria nunca había mantenido económicamente a una pareja. “No”, respondió tajante Nara. “Jamás”, agregó Elizabeth. La conductora completó la idea con otra definición filosa sobre Rossello: “Pero a él me tocaría mantenerlo. Si no llega a fin de mes dice, Negra”.

Ante esa afirmación, la presentadora de radio salió en defensa del humorista y reveló un dato que descolocó a Nara: “No, pero si compró ahora un restaurante”. La conductora, sorprendida, repreguntó si era cierto, y la Negra lo confirmó: “Claro, mi amor”. Wanda Nara cerró el intercambio con una definición espontánea sobre su compañero de competencia: “Ah, qué zorro. Esconde todo”, y sugirió averiguar más detalles sobre la supuesta inversión del participante.

Este cruce se suma a una serie de intercambios con tono de coqueteo que Wanda Nara y Grego Rossello vienen sosteniendo al aire en las últimas semanas de MasterChef Celebrity. Durante la noche de última chance del programa, el humorista había lanzado otra indirecta hacia la conductora: “Estoy trabajando todos los días para poder viajar con vos en la categoría que te merecés, Wanda”, le dijo, en referencia a una conversación previa sobre las clases de avión en las que suelen viajar los participantes.

En esa misma emisión, Rossello había sido señalado por sus compañeros como “topo” del grupo de WhatsApp de los concursantes, algo que el propio humorista negó ante cámara: “No soy ningún topo, Wanda, me vas a meter en quilombo”. Además, le reprochó a la conductora que diera “vueltas” en sus respuestas, mientras Campi, otro de los participantes, intervino para señalar que Nara lo ponía “nervioso” a Rossello frente al resto del grupo.