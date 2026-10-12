ARCA pone la lupa sobre creadoras de OnlyFans por presuntos ingresos no declarados

La situación tomó repercusión a partir del testimonio de una creadora que aseguró haber recibido una intimación por presuntos ingresos de unos US$300.000 entre 2022 y 2024. Según afirmó, la deuda estimada, con intereses y multas, superaría los $150 millones.

Hoy 09:38

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habría comenzado a intimar a algunas creadoras argentinas de OnlyFans por presuntos ingresos no declarados correspondientes a períodos anteriores.

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La situación cobró repercusión luego de que una usuaria de la plataforma relatara en redes sociales que había recibido una notificación en la que se le atribuían ingresos por una importante suma de dinero que, según aseguró, nunca llegó a cobrar.

De acuerdo con su testimonio, difundido de manera anónima, el organismo le habría atribuido cerca de 300.000 dólares en ingresos entre 2022 y 2024. La deuda estimada, con intereses y multas incluidos, superaría los $150 millones.

La mujer explicó que durante ese período trabajaba con agencias que administraban sus cuentas y que se quedaban con la mayor parte de la facturación. Según afirmó, ella recibía solamente un porcentaje de esos ingresos o un sueldo fijo de aproximadamente 1.500 dólares mensuales.

También sostuvo que otras creadoras estarían atravesando situaciones similares.

El problema con las cuentas y los cobros

Uno de los principales inconvenientes planteados en el testimonio tiene que ver con la titularidad de las cuentas y los medios utilizados para recibir el dinero.

Según explicó la creadora, las cuentas de OnlyFans y los mecanismos de cobro estaban registrados a nombre de las propias usuarias, aunque algunas agencias se encargaban de administrar la actividad y recibir o distribuir los fondos.

La mujer aseguró que algunas de esas agencias posteriormente desaparecieron y que conserva como respaldo conversaciones de Telegram y comprobantes relacionados con la operatoria.

De todos modos, estos elementos forman parte de un testimonio difundido en redes sociales y no permiten confirmar por sí solos el alcance de las intimaciones ni establecer que exista un procedimiento generalizado de ARCA contra las creadoras argentinas de OnlyFans.

Qué obligaciones tributarias pueden tener las creadoras

Los ingresos obtenidos a través de la creación de contenido digital pueden constituir una actividad económica alcanzada por obligaciones tributarias en Argentina.

El tratamiento impositivo depende de distintos factores, entre ellos la forma en que se desarrolla la actividad, la habitualidad de los ingresos, los montos involucrados y la relación contractual con la plataforma o con eventuales agencias intermediarias.

Quienes trabajan por cuenta propia pueden encuadrarse en el Monotributo cuando cumplen con los requisitos y límites correspondientes. En aquellos casos en los que se superen esos parámetros o no se reúnan las condiciones para acceder al régimen simplificado, puede corresponder el Régimen General, con obligaciones como IVA y Ganancias, según cada situación.

Cuándo puede corresponder una Factura E

Cuando la actividad reúne las condiciones para ser considerada una exportación de servicios, puede corresponder la emisión de una Factura E.

Sin embargo, el tratamiento fiscal no necesariamente es igual en todos los casos. Depende de las características concretas de la prestación, la forma en que se realiza la operación y el mecanismo utilizado para cobrar los ingresos.

Por ese motivo, ante una actividad de este tipo, resulta necesario analizar cada situación de manera particular para determinar cómo declarar los ingresos, qué comprobantes emitir y cuáles son las obligaciones tributarias correspondientes.

Qué ocurre cuando ARCA detecta ingresos no declarados

Cuando el organismo detecta diferencias entre los ingresos declarados y los movimientos que surgen de la información disponible, puede requerir documentación, solicitar explicaciones y determinar eventuales ajustes impositivos.

De acuerdo con las circunstancias de cada caso, también pueden aplicarse intereses y sanciones.

Para quienes trabajan mediante agencias o terceros, la documentación puede adquirir especial importancia. Contratos, comprobantes de transferencias, liquidaciones, conversaciones y otros registros pueden ayudar a reconstruir cómo se desarrollaron las operaciones y quién recibió efectivamente los fondos.

La situación plantea así una cuestión particularmente compleja cuando la cuenta de una plataforma y los medios de cobro están registrados a nombre de una creadora, pero parte de los ingresos fue administrada o retenida por terceros.

Ante una intimación formal, la situación debe ser analizada de manera individual y con asesoramiento profesional, especialmente para revisar la documentación disponible y responder dentro de los plazos establecidos.