Arruabarrena lamentó la baja de Paredes y lanzó una advertencia antes del duelo de Boca ante Vasco da Gama

El entrenador xeneize habló sobre la ausencia de su capitán para las semifinales de la Copa Sudamericana, analizó las variantes que tiene para reemplazarlo y dejó en claro cuál será la clave para hacerse fuerte en la Bombonera.

Hoy 20:20

Boca Juniors se prepara para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada. En la previa del enfrentamiento ante Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana, el entrenador Rodolfo Arruabarrena se refirió a la lesión de Leandro Paredes, analizó las alternativas para reemplazarlo y anticipó cómo imagina la serie frente al conjunto brasileño.

En diálogo con DSports, el Vasco reconoció que la ausencia del capitán representa una baja sensible para el equipo, aunque se mostró confiado en las variantes que tiene a disposición. “No vamos a tener las mismas características, pero contamos con chicos con mucho para dar”, aseguró.

En ese sentido, destacó las actuaciones de algunos futbolistas que podrían asumir un mayor protagonismo. “El otro día Alarcón lo hizo bien y Palacios también”, expresó, en referencia a Williams Alarcón y Carlos Palacios.

Además, resaltó la fortaleza del plantel para afrontar esta instancia decisiva. “Es un grupo muy compacto que va para adelante, que tiene hambre y ganas. Esperemos poder darle una alegría a la gente”, manifestó.

Arruabarrena analizó a Vasco da Gama y pidió inteligencia para afrontar la serie

El entrenador también se refirió a las dificultades que puede presentar el conjunto brasileño, especialmente por su capacidad ofensiva.

“Es un rival que de mitad de cancha para adelante tiene buenos jugadores, que incluso quisimos llevar para Arabia. Hay que imponer nuestro fútbol y virtudes. Va a ser una eliminatoria difícil, como todas”, sostuvo.

Otro de los aspectos que remarcó fue la necesidad de mantener la disciplina durante los encuentros. En ese sentido, recordó las expulsiones que sufrió Boca en compromisos importantes durante los últimos años.

“No hay que pasarse en la intensidad, porque el hincha te lleva”, advirtió el técnico, antes de agregar: “Hay que ser inteligentes y tratar de terminar con los 11 en cancha”.

De cara al partido de ida, que se disputará el martes a las 21.30 en la Bombonera, Arruabarrena dejó en claro que buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja antes de la revancha.

“En nuestra cancha nos tenemos que hacer fuertes”, sentenció.

La lesión de Paredes obliga a Boca a evaluar cambios en el equipo

El desgarro de Leandro Paredes abrió un interrogante en la planificación del entrenador, que deberá decidir si mantiene el esquema habitual o apuesta por una modificación ofensiva.

Una de las posibilidades es incluir a Williams Alarcón para conservar una estructura con tres mediocampistas. La otra alternativa sería sumar un atacante, con Sebastián Villa como opción para acompañar al frente de ataque.

La decisión será determinante para definir el funcionamiento del equipo en un encuentro en el que Boca buscará imponer condiciones desde el inicio.

La probable formación de Boca ante Vasco da Gama

A la espera de la confirmación del entrenador, el conjunto xeneize podría formar con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón o Sebastián Villa; Carlos Palacios; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Mientras tanto, también se aguarda la definición del estadio que albergará el encuentro de vuelta de las semifinales.

Con la ausencia de su principal referente en el mediocampo, Boca intentará dar el primer golpe en la Bombonera y viajar a Brasil con una ventaja que le permita acercarse a la final de la Copa Sudamericana.