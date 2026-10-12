Boca no pudo con Vasco Da Gama, cayó en La Bombonera y deberá buscar el pase a la final en Brasil

El Xeneize perdió por 1-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y quedó complicado de cara a la revancha dentro de siete días.

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Boca Juniors sufrió un duro golpe este martes en La Bombonera al perder por 1-0 ante Vasco da Gama, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo una floja actuación en el primer tiempo y, pese a jugar con un hombre más durante buena parte del complemento, no consiguió revertir el resultado.

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El único gol del encuentro fue convertido por Adson, a los 24 minutos del primer tiempo, mediante un cabezazo que dejó sin posibilidades al arquero Álvaro Montero.

La gran oportunidad para el Xeneize llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Andrés Gómez fue expulsado por doble amonestación y dejó al conjunto brasileño con diez futbolistas. Sin embargo, Boca no logró aprovechar la superioridad numérica y terminó sufriendo una derrota que lo obliga a buscar la clasificación como visitante.

Vasco da Gama golpeó en un primer tiempo flojo de Boca

El conjunto brasileño comenzó mejor el encuentro y generó la primera situación de peligro a los cuatro minutos, cuando Bruno Duarte sacó un remate cruzado desde afuera del área que exigió una buena intervención de Álvaro Montero.

Boca respondió a los 16 minutos con una aparición de Santiago Ascacibar, quien recibió un centro atrás de Milton Delgado y sacó un zurdazo que terminó siendo bloqueado por un defensor rival.

Poco después, Leonel Flores protagonizó una buena acción individual por izquierda, pero su remate desde el borde del área salió desviado.

La apertura del marcador llegó a los 24 minutos. Tras un centro de Andrés Gómez hacia el primer palo, Adson apareció dentro del área y conectó un preciso cabezazo que se metió en el ángulo izquierdo del arco defendido por Montero.

El gol expuso las dificultades del conjunto local, que mostró problemas para generar juego asociado y abastecer a sus delanteros. La ausencia del lesionado Leandro Paredes se hizo sentir en la construcción de las jugadas, mientras que Carlos Palacios y Williams Alarcón no lograron darle claridad al ataque.

Antes del descanso, Boca tuvo otra oportunidad para igualar el marcador, cuando Leandro Lozano envió un centro desde la derecha y Ascacibar intentó definir de taco, aunque no consiguió conectar correctamente la pelota.

Una expulsión insólita dejó a Vasco da Gama con diez jugadores

En el complemento, Boca adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro sobre el arco defendido por Léo Jardim.

A los nueve minutos, Lautaro Blanco envió un centro potente desde la izquierda que cruzó el área y terminó impactando en uno de los postes del arco brasileño.

Posteriormente, Facundo Herrera tuvo una oportunidad de cabeza tras un tiro de esquina, mientras que Sebastián Villa, que ingresó desde el banco de suplentes, exigió al arquero visitante con un remate desde el sector izquierdo.

El momento que cambió el desarrollo del partido llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Andrés Gómez recibió dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos.

La primera amonestación fue por impedir la ejecución rápida de un tiro libre. Inmediatamente después, mientras discutía con el árbitro chileno Piero Maza por la ubicación de la pelota, el futbolista tuvo un contacto con el juez y recibió la segunda amarilla, que derivó en su expulsión.

De esta manera, Vasco da Gama quedó con diez jugadores y Boca encontró una oportunidad inmejorable para intentar cambiar la historia del encuentro.

Boca tuvo chances para empatar, pero le faltó precisión

Con superioridad numérica, el Xeneize comenzó a presionar con mayor intensidad y estuvo muy cerca de alcanzar la igualdad.

A los 26 minutos del complemento, Santiago Ascacibar capturó una pelota suelta en las inmediaciones del área y sacó un potente derechazo que se estrelló contra el travesaño, en una de las situaciones más claras del conjunto local.

Cuatro minutos después, Lautaro Blanco volvió a desbordar por izquierda y envió un centro rasante que fue desviado por un defensor brasileño y pasó muy cerca del poste.

En tiempo de descuento, Miguel Merentiel también tuvo una oportunidad para convertir, pero su remate terminó impactando en Robert Renan, quien evitó que la pelota llegara al arco.

La última ocasión llegó en el séptimo minuto agregado, cuando Enner Valencia quedó cerca de empujar la pelota hacia la red después de una serie de cabezazos dentro del área. Sin embargo, José Rodríguez apareció justo a tiempo para anticiparlo y evitar el empate.

Finalmente, Vasco da Gama resistió con un futbolista menos y se llevó una valiosa victoria por 1-0 de La Bombonera, dejando al conjunto argentino en una situación complicada de cara a la revancha.

Cuándo se juega la revancha entre Boca y Vasco da Gama

Después de la derrota como local, Boca deberá buscar la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026 en Brasil.

El encuentro de vuelta está programado para el martes 20 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina), en una definición que será determinante para las aspiraciones internacionales del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

El Xeneize necesitará ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar directamente a la final, mientras que una victoria por un tanto llevará la definición a los penales. Un empate o una nueva derrota significará su eliminación del certamen.

Con la serie cuesta arriba y las dificultades que mostró en La Bombonera, Boca tendrá una semana para corregir errores y preparar un partido decisivo, en el que estará obligado a mejorar su rendimiento si pretende mantener vivo el sueño de conquistar la Copa Sudamericana.