Boca va por el primer paso hacia la final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama

El Xeneize, sin Leandro Paredes, recibe al elenco brasileño en el partido de ida de las semifinales del certamen continental.

Hoy 00:01

Boca Juniors afrontará este martes uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando reciba a Vasco da Gama, desde las 21.30 en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja que le permita viajar a Brasil con mayores posibilidades de alcanzar la final.

El Xeneize llega en un gran momento futbolístico, con una racha de 17 partidos consecutivos sin derrotas, la mejor desde que Juan Román Riquelme asumió la presidencia del club. Además, viene de eliminar a San Pablo en los cuartos de final y mantiene intacta la ilusión de conquistar un nuevo título internacional.

Sin embargo, el conjunto de la Ribera deberá afrontar esta instancia decisiva con una ausencia de peso: Leandro Paredes, capitán y referente del equipo, sufrió un desgarro en el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba y quedó descartado para toda la serie frente al conjunto brasileño.

La lesión de Paredes obliga a Arruabarrena a modificar el equipo

La baja del mediocampista representa un desafío importante para el entrenador, ya que Paredes se convirtió en una pieza fundamental por su capacidad para manejar los tiempos del partido, distribuir la pelota y aportar liderazgo dentro del campo de juego.

Ante este panorama, Carlos Palacios aparece como una de las principales alternativas para asumir mayor protagonismo en la mitad de la cancha, aunque Williams Alarcón también cuenta con posibilidades de ingresar al equipo titular.

Otra de las incógnitas está en el sector ofensivo, donde Sebastián Villa y Ángel Romero compiten por un lugar desde el arranque. Arruabarrena deberá definir la formación con el objetivo de mantener la intensidad que mostró Boca en sus últimas presentaciones sin perder equilibrio defensivo.

La intención del cuerpo técnico será imponer condiciones en La Bombonera y conseguir un resultado favorable antes de disputar la revancha como visitante, en una eliminatoria donde cada detalle puede resultar determinante.

Cómo llega Vasco da Gama

El conjunto brasileño, dirigido por Pedro Emanuel, comenzó su participación en la fase de grupos y terminó en el segundo puesto de la Zona G con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

En las instancias eliminatorias, Vasco da Gama dejó en el camino a Olimpia e Independiente Medellín, resultados que le permitieron instalarse entre los cuatro mejores equipos del certamen continental.

Su realidad en el torneo brasileño es diferente. El equipo carioca ocupa el 14° puesto del Brasileirao y se encuentra apenas tres puntos por encima de la zona de descenso, por lo que también necesita sumar en el campeonato local.

Entre sus futbolistas se destacan los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Claudio Spinelli y Facundo Colidio. Sin embargo, este último no podrá disputar la serie debido a que ya participó de la competencia con River Plate.

Cuándo se juega la revancha

El encuentro de vuelta está programado para el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en Brasil, aunque todavía resta confirmar el estadio donde se disputará.

La incertidumbre está relacionada con una disputa judicial por la utilización del Maracaná. Vasco da Gama no puede utilizar su estadio habitual, São Januário, debido a que no cumple con la capacidad mínima exigida por la Conmebol para esta instancia de la competencia.

En la otra llave de semifinales se enfrentarán Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, de donde saldrá el otro finalista del torneo.

La probable formación de Boca

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de Vasco

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.

Boca vs. Vasco da Gama: hora, TV y árbitro

Partido: Boca Juniors vs. Vasco da Gama.

Boca Juniors vs. Vasco da Gama. Competencia: Copa Sudamericana 2026, semifinales de ida.

Copa Sudamericana 2026, semifinales de ida. Fecha: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. Hora: 21.30.

21.30. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Árbitro: Piero Maza.

Piero Maza. TV: ESPN y DSports.

Con el respaldo de su gente y una extensa racha invicta, Boca buscará hacerse fuerte en La Bombonera para dar el primer paso hacia una nueva final internacional, aunque deberá demostrar que puede mantener su nivel incluso sin la presencia de Leandro Paredes.