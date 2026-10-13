El tiempo para este martes 13 de octubre de 2026 en Santiago del Estero: se esperan lluvias y chaparrones con una máxima de 21°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para este martes 13 de octubre, con precipitaciones durante distintos momentos del día.

Hoy 01:22

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 13 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad climática en Santiago del Estero, con probabilidad de lluvias y chaparrones durante gran parte del día y una temperatura máxima de 21°C.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada, cuando la temperatura rondará los 14°C y los vientos soplarán desde el sector este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el organismo prevé lloviznas, con una temperatura cercana a los 17°C y vientos del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la tarde, se esperan chaparrones, mientras que el termómetro alcanzará la máxima prevista de 21°C. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el panorama seguirá inestable, con lluvias aisladas y una temperatura aproximada de 19°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante los cuatro períodos del día.

Cómo estará el tiempo el miércoles en Santiago del Estero

Para el miércoles 14 de octubre, el SMN anticipa una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 22°C, lo que representa un leve aumento de los valores térmicos respecto al martes.

De esta manera, Santiago del Estero atravesará el inicio de la semana con temperaturas moderadas y condiciones de inestabilidad durante el martes, mientras que para el miércoles se prevé un ligero ascenso de la temperatura.

El pronóstico extendido también indica que las máximas oscilarán entre los 20°C y los 25°C durante el resto de la semana, con un aumento gradual hacia el fin de semana.