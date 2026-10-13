El FMI recortó las previsiones de crecimiento de la economía argentina para 2026 y 2027

El organismo internacional redujo al 2,1% su estimación de crecimiento para este año y proyectó una expansión del 3,5% para 2027. Además, elevó sus expectativas de inflación y desempleo.

Hoy 01:03

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a revisar a la baja sus proyecciones para la economía argentina y anticipó un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,1% durante 2026, una cifra considerablemente inferior al 3,5% que había estimado en sus informes anteriores.

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La actualización representa un recorte de 1,4 puntos porcentuales respecto de las previsiones difundidas en abril y julio, y refleja un panorama de menor expansión de la actividad económica para el país.

Los nuevos números fueron presentados en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), difundido en el marco de las reuniones anuales del organismo con el Banco Mundial, que se desarrollan en Tailandia.

Menores expectativas de crecimiento para 2027

El organismo también ajustó sus cálculos para el próximo año. Según las nuevas estimaciones, la economía argentina crecería un 3,5% en 2027, medio punto porcentual por debajo del 4% previsto anteriormente.

La cifra también se ubica lejos del 4,5% de expansión que el Fondo había anticipado durante 2025.

De esta manera, aunque el FMI mantiene una perspectiva de crecimiento para ambos años, sus últimas estimaciones muestran una recuperación económica más moderada que la contemplada en los informes previos.

Además, el crecimiento proyectado para la Argentina durante 2026 quedaría por debajo del promedio estimado para América Latina, del 2,3%, y del crecimiento mundial, calculado en 3,1%.

El FMI también elevó sus proyecciones de inflación

Otro de los puntos destacados del informe está relacionado con la evolución de los precios.

El organismo internacional prevé que la inflación argentina alcance un promedio anual del 32,5% en 2026, por encima del 30,4% proyectado en abril.

Sin embargo, esta estimación continúa por debajo del 41,9% registrado durante 2025, de acuerdo con los datos considerados por el Fondo.

Para 2027, el FMI anticipa una desaceleración inflacionaria hasta el 21,2%, aunque esta cifra supera en 5,5 puntos porcentuales la previsión anterior, que era del 15,7%.

Las nuevas estimaciones reflejan que el organismo espera una continuidad en el proceso de desaceleración de los precios, aunque a un ritmo menor al previsto inicialmente.

Qué pasará con el desempleo en Argentina

El informe también incluyó una actualización de las perspectivas del mercado laboral, con una revisión al alza de las tasas de desocupación.

Según los cálculos del Fondo, el desempleo se ubicaría en el 7,6% durante 2026, mientras que para 2027 se proyecta una reducción al 7,1%.

Estas previsiones representan un deterioro respecto de las estimaciones anteriores y muestran las dificultades que enfrenta el mercado laboral en un escenario de menor crecimiento económico.

El acuerdo con el FMI y las negociaciones del Gobierno

Las nuevas proyecciones se conocen mientras el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, mantiene negociaciones con el organismo internacional en el marco del programa económico vigente.

En abril de 2025, la Argentina firmó un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo que contempla desembolsos por 20.000 millones de dólares, sujetos al cumplimiento de diferentes compromisos económicos.

Entre las principales condiciones se encuentran las metas de disciplina fiscal y acumulación de reservas internacionales.

Actualmente, la Argentina continúa siendo el principal deudor del organismo, con compromisos que ascienden aproximadamente a 56.700 millones de dólares.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene previsto participar de encuentros con representantes del FMI y del Banco Mundial, en momentos en que el país busca avanzar en la revisión del programa financiero.

Pese a los recortes en las expectativas de crecimiento y a las mayores previsiones de inflación y desempleo, el Fondo proyecta una mejora en las cuentas externas: estima que la balanza por cuenta corriente registrará un superávit equivalente al 0,6% del PBI tanto en 2026 como en 2027, luego del déficit del 1,1% observado durante 2025.