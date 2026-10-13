Operan al papa León XIV por un nódulo pulmonar antes de su gira por Sudamérica

El pontífice, de 71 años, será intervenido este martes en el hospital Gemelli de Roma. La operación se realizará a pocas semanas de su viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú.

Hoy 07:56

El papa León XIV será hospitalizado este martes en Roma para someterse a una intervención quirúrgica en la que le extraerán un nódulo pulmonar detectado recientemente durante estudios médicos.

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El pontífice, de 71 años, será atendido en el hospital Gemelli, uno de los centros médicos históricamente vinculados con la atención de los papas y donde también estuvo internado su antecesor, Francisco.

El propio León XIV había confirmado el domingo, luego de la oración del Ángelus, que el nódulo fue descubierto “en una fase muy temprana” durante controles médicos recientes.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, explicó ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

La recuperación podría demandar una semana

Según informó la Santa Sede, la convalecencia inicial podría extenderse durante aproximadamente una semana, aunque la recuperación física completa podría demandar más tiempo.

La intervención es considerada de bajo riesgo por especialistas en cirugía torácica, especialmente por tratarse de un nódulo detectado de manera temprana y porque el pontífice se encuentra en buen estado general.

Como consecuencia de la operación, fueron suspendidas sus actividades hasta el 20 de octubre.

A pocas semanas de su gira por Sudamérica

La cirugía se realizará menos de un mes antes del viaje que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Por el momento, la gira continúa prevista, aunque su realización dependerá de la evolución del pontífice durante las próximas semanas.

Especialistas señalaron que, después de una intervención de este tipo, suele recomendarse evitar los viajes en avión durante un período determinado, por lo que el avance de la recuperación será seguido de cerca.

Qué se sabe sobre el nódulo

Desde el Vaticano aclararon que el hallazgo se produjo durante estudios de rutina y no como consecuencia de síntomas.

Los nódulos pulmonares pueden tener distintos orígenes y, en muchos casos, resultan benignos. Sin embargo, también pueden corresponder a lesiones malignas, por lo que su extracción permitirá realizar los estudios necesarios para determinar su naturaleza.

Los especialistas remarcaron que, incluso en caso de tratarse de una lesión maligna, haberla detectado en una etapa temprana permitiría hablar de un pronóstico favorable.

La atención estará puesta ahora en la evolución de León XIV tras la cirugía y en la posibilidad de que pueda mantener sin modificaciones su esperada gira por Sudamérica.