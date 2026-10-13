Una jornada, dos objetivos: aprendieron para generar ingresos y ayudaron a comedores

La propuesta se realizó en el Nodo Tecnológico con capacitaciones pensadas para incorporar herramientas de rápida salida laboral. La jornada fue gratuita y sumó un bono de contribución o la donación de leche para colaborar a través del programa Bigotes Blancos.

Hoy 11:45

Una jornada de capacitación reunió aprendizaje, salida laboral y solidaridad en el Nodo Tecnológico, con una propuesta especialmente pensada para el Día de la Madre y un objetivo solidario vinculado al programa Bigotes Blancos.

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La iniciativa estuvo organizada por Marcela Laprida y Nicolás Paladea Spampinato y ofreció capacitaciones en pastelería, repostería y distintas artesanías, como elaboración de velas, jabones, porcelana fría y trabajos con resina.

En diálogo con Diario Panorama, El Portal Líder en Información, los organizadores explicaron que la propuesta apunta a brindar conocimientos que puedan transformarse en una herramienta de trabajo y una salida laboral rápida, aunque la convocatoria está abierta al público en general.

Herramientas para generar ingresos

Marcela Laprida explicó que la jornada fue pensada para que quienes participan puedan incorporar técnicas que luego puedan utilizar para generar ingresos, especialmente en una fecha como el Día de la Madre.

“Esta es una jornada de capacitación destinada al Día de la Madre, que incluye pastelería, repostería y artesanías en velas, jabones, porcelana fría y resina, que están tan de moda en este momento”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es proporcionar herramientas que puedan tener una aplicación concreta en la vida cotidiana y laboral.

“La idea es proporcionar herramientas de trabajo con salida laboral rápida a las mujeres, aunque también está destinada al público en general. Buscamos que, para el Día de la Madre, puedan generar ingresos para sus hogares”, explicó.

Según contó, algunas mujeres ya han convertido estas actividades en su principal fuente de ingresos, mientras que para otras representan un complemento económico.

“Muchas mujeres han tomado estas actividades como su ingreso principal y otras como un complemento económico que les permite sobrellevar la situación que estamos viviendo”, sostuvo.

Una capacitación gratuita con un fin solidario

Además de la capacitación, la jornada tuvo un componente solidario. El acceso fue libre y gratuito, aunque se estableció un bono de contribución de $6.000.

La recaudación está vinculada al convenio que mantiene el Nodo Tecnológico con el Banco de Alimentos y el programa solidario Bigotes Blancos, con el objetivo de colaborar con la provisión de leche larga vida para merenderos, comedores e instituciones infantiles de la provincia.

De esta manera, la actividad combinó el aprendizaje de nuevos oficios con una acción destinada a colaborar con quienes reciben asistencia de los comedores.

Dos meses de trabajo detrás de cada propuesta

La organización de estas jornadas requiere un trabajo previo que puede extenderse durante varias semanas. Nicolás Paladea Spampinato contó que algunas propuestas comienzan a prepararse hasta dos meses antes.

“Esto requiere un proceso largo. Hemos comenzado a organizar algunas jornadas hasta dos meses antes”, explicó.

Durante ese tiempo, el equipo trabaja en reuniones para definir las actividades, seleccionar los proyectos y organizar un cronograma que permita aprovechar la jornada sin extenderla demasiado.

“Con mis compañeras vamos trabajando reunión tras reunión para definir cómo armar las actividades, qué propuestas podemos ofrecer y cómo distribuirlas”, detalló Nicolás.

También destacó la importancia de establecer horarios para que quienes asisten puedan participar de las distintas propuestas.

Proyectos económicos y de rápida salida laboral

Marcela puso especial énfasis en el trabajo realizado por los profesores que participan de las capacitaciones. Según explicó, cada proyecto es pensado para que pueda ser accesible y posteriormente convertirse en un producto que los participantes puedan ofrecer.

“Los profesores se especializan en desarrollar proyectos económicos, que la gente pueda ofrecer para el Día de la Madre o para cualquier otra ocasión”, señaló.

La intención es que las propuestas sean además novedosas y permitan incorporar técnicas nuevas.

Para Laprida, también es importante reconocer el trabajo de los docentes, quienes ponen a disposición de manera gratuita conocimientos que requirieron tiempo y recursos durante sus propias carreras profesionales.

“Durante dos meses trabajaron en cada proyecto y quiero agradecerles porque ofrecen gratuitamente su tiempo y sus conocimientos, que seguramente les demandaron mucho esfuerzo y dinero durante su formación profesional”, expresó.

Una propuesta abierta incluso para principiantes

Otro de los puntos destacados por los organizadores es que no se necesita experiencia previa para participar de las capacitaciones.

La propuesta está dirigida también a quienes nunca realizaron este tipo de actividades y quieren comenzar desde cero.

“No se necesita tener conocimientos previos. Pueden acercarse, disfrutar de la jornada, adquirir herramientas, hacer consultas y despejar cualquier duda que tengan”, explicó Nicolás.

La convocatoria, además, viene creciendo con el tiempo. Según los organizadores, en algunos encuentros llegaron a participar hasta 180 personas, con la incorporación de nuevos asistentes en cada edición.

“Cada vez se va sumando más gente y aparecen caras nuevas. Eso es muy lindo porque también nos lleva a renovar las propuestas y mostrar otro tipo de actividades”, contó Nicolás.

Un proyecto que busca dejar una herramienta

Para Marcela, el objetivo de estas actividades va más allá de una capacitación puntual. La propuesta mantiene desde sus comienzos la intención de brindar conocimientos que puedan servirles como herramienta para desenvolverse laboralmente.

“Desde sus comienzos, esta propuesta se ha caracterizado por brindar una herramienta de trabajo con salida laboral rápida. Ese fue también el espíritu de su fundadora, que fue mi madre”, recordó.

“Me llena el alma y me da muchísima alegría saber que hemos podido contribuir a que se aprenda algo que permita defenderse en la vida”, manifestó.

“Nos vinculamos con la gente desde el dar”

La experiencia también tiene un significado especial para quienes organizan las jornadas, que destacan el vínculo que se genera con los participantes.

“Estos encuentros son muy especiales porque la gente viene relajada a aprender. Compartimos una tarde, un descanso con mate y también tienen la posibilidad de acceder a las herramientas que necesitan a bajo costo”, relató Marcela.

En esa línea, definió la experiencia como una forma de compartir sin poner el foco exclusivamente en lo económico.

“Nos vinculamos con la gente desde el dar y no desde el recibir, porque sostenemos que, en la medida en que damos, la abundancia también llega a nuestras vidas”, expresó.

Una nueva jornada prevista para diciembre

La iniciativa tendrá continuidad. Los organizadores adelantaron que ya analizan realizar una nueva jornada en diciembre, esta vez con una propuesta relacionada con la Navidad.

La intención es continuar generando estos espacios de capacitación y encuentro, incorporando nuevas propuestas vinculadas con la pastelería, el arte, la decoración, los jabones y otras actividades artesanales.