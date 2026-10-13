Caputo se reunió con Georgieva mientras sigue pendiente un desembolso clave

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI en Bangkok. Los equipos técnicos continúan trabajando para cerrar la tercera revisión del programa.

Hoy 14:18

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este martes en Bangkok, Tailandia, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial.

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Tras el encuentro, Caputo señaló que durante la reunión abordaron distintos temas de la agenda económica argentina y del contexto internacional.

“Excelente reunión con Kristalina Georgieva, Dan Katz, Nigel Clarke y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos”, expresó el ministro a través de su cuenta de X.

Además, sostuvo que Georgieva destacó especialmente la política fiscal del Gobierno. “Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”, afirmó.

La tercera revisión sigue pendiente

Caputo explicó que los equipos técnicos de ambas partes continuarán trabajando para finalizar la tercera revisión del programa con el FMI.

Hasta el momento, no se anunció un acuerdo técnico que permita avanzar con la aprobación formal de la evaluación.

La concreción de esa revisión habilitaría un desembolso de aproximadamente US$869 millones, una suma que el Gobierno espera destrabar en medio de los próximos compromisos financieros con el organismo.

Argentina realizó recientemente un pago de US$795 millones al FMI y todavía enfrenta vencimientos por US$865 millones en noviembre y US$340 millones en diciembre.

Georgieva destacó la disciplina fiscal

La directora gerente del Fondo también se refirió públicamente al encuentro y valoró la evolución de algunos indicadores económicos.

“Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal, mientras muchos países luchan con altos déficits. Nuestros equipos están trabajando”, expresó Georgieva.

Uno de los puntos centrales de la revisión es el resultado fiscal del primer semestre. Argentina registró un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones, por lo que deberá solicitar una dispensa o waiver al organismo.

En cambio, el país logró cumplir con la meta de reservas netas de junio, luego de que el propio FMI flexibilizara previamente la exigencia.

La reunión se produjo luego de que el Fondo volviera a ajustar sus perspectivas para la economía argentina. El organismo redujo a 2,1% su previsión de crecimiento para 2026, frente al 3,5% que había estimado anteriormente. Para 2027, en tanto, proyectó una expansión del 3,5%.