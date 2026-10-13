La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y confirmó al Maracaná como sede del partido de vuelta ante Boca

Un Tribunal confirmó al mítico estadio como lugar del partido revancha de la serie de semis de la Copa Sudamericana que comenzará esta noche en la Bombonera.

Hoy 14:41

Boca Juniors ya tiene confirmado el escenario donde disputará la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. La Justicia de Río de Janeiro falló a favor de Vasco da Gama y autorizó la utilización del estadio Maracaná para el encuentro programado para el próximo martes 20 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina).

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La resolución judicial puso fin a la incertidumbre que rodeaba la sede del partido, luego de que una medida cautelar emitida el sábado pasado pusiera en duda la posibilidad de disputar el compromiso en uno de los estadios más emblemáticos de Brasil.

Con el fallo favorable, Vasco da Gama reanudó oficialmente la venta de entradas para el enfrentamiento ante el Xeneize. Antes de que surgiera el conflicto legal, el club brasileño ya había puesto a disposición del público más de 45.000 localidades.

¿Por qué estaba en duda el Maracaná para Boca y Vasco da Gama?

La controversia comenzó a partir de un reclamo presentado por el consorcio Fla-Flu, encargado de administrar la concesión del estadio Maracaná, que había cuestionado la organización del encuentro internacional por posibles inconvenientes operativos.

El principal argumento estaba relacionado con la superposición de eventos deportivos, debido a que para esa misma jornada estaba programado un partido de básquet entre Flamengo y Botafogo en el Maracanazinho, un estadio cubierto ubicado a pocos metros del histórico escenario carioca.

Según el planteo de los administradores, la realización simultánea de ambos espectáculos podía generar dificultades vinculadas con la logística, la circulación del público y la seguridad en los alrededores del complejo deportivo.

Esta situación derivó en una medida cautelar que amenazaba con modificar la sede de la semifinal, a pocos días de un compromiso decisivo para las aspiraciones internacionales de ambos clubes.

El argumento de Vasco da Gama que convenció a la Justicia

Ante el conflicto, el departamento legal de Vasco da Gama presentó una documentación en la que sostuvo que una instancia decisiva de una competencia internacional organizada por la Conmebol tiene prioridad reglamentaria y contractual sobre otros eventos deportivos, de acuerdo con las condiciones de concesión del complejo.

La presentación también contó con dos pronunciamientos favorables del Ministerio Público y el respaldo de las autoridades de seguridad de Río de Janeiro, elementos que resultaron importantes para destrabar la situación.

Finalmente, el tribunal carioca resolvió revocar la medida cautelar y ratificar al Maracaná como sede de la revancha, permitiendo que el club brasileño avance con los preparativos del encuentro.

Boca definirá su clasificación a la final en el Maracaná

De esta manera, quedó confirmado que Boca y Vasco da Gama definirán su serie de semifinales en el Maracaná, uno de los escenarios más importantes del fútbol sudamericano.

El partido de vuelta se disputará el martes 20 de octubre a las 21.30, una semana después del encuentro de ida previsto para este martes en La Bombonera.

La resolución también despejó una preocupación para el conjunto brasileño, que no podía utilizar su estadio habitual, São Januário, debido a que no cumple con la capacidad mínima exigida por la Conmebol para esta instancia del certamen.

Con el escenario confirmado y la venta de entradas nuevamente habilitada, Vasco da Gama podrá recibir a Boca en el Maracaná, en un duelo que determinará a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana 2026.