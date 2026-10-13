Por qué el partido ante Newell’s puede ser clave para el futuro de Central Córdoba en la Liga Profesional

El plantel ferroviario retomó los entrenamientos de cara al choque del lunes ante la Lepra, que puede marcar un antes y un después para el conjunto santiagueño en Primera División.

Hoy 15:11

Central Córdoba regresó a los entrenamientos este martes en el Centro de Alto Rendimiento de Santiago del Estero, con la mirada puesta en el compromiso del próximo lunes ante Newell's Old Boys, por la 13ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El conjunto santiagueño comenzó una semana que puede resultar determinante para su futuro en la máxima categoría del fútbol argentino.

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Es que el Ferroviario está a un paso de asegurar matemáticamente su permanencia en Primera División y podría alcanzar ese objetivo en la próxima fecha. Si el equipo dirigido por Sebastián Domínguez consigue una victoria ante Newell's en Rosario, garantizará su continuidad en la élite del fútbol nacional para la próxima temporada.

Sin embargo, existe otro escenario que también podría darle tranquilidad al conjunto santiagueño: una derrota de Aldosivi el domingo ante Estudiantes en Río Cuarto le permitiría a Central Córdoba asegurar la permanencia, independientemente de lo que suceda en su compromiso frente al equipo rosarino.

De esta manera, el Ferroviario afronta una fecha que puede ser decisiva para dejar atrás definitivamente la preocupación por el descenso y concentrarse en sus objetivos deportivos para el cierre del campeonato.

Central Córdoba regresó al trabajo

En el inicio de la semana, el plantel profesional completó una exigente jornada de preparación en el Centro de Alto Rendimiento, donde los futbolistas trabajaron bajo una persistente llovizna y cumplieron con diferentes actividades físicas, técnicas y tácticas.

La práctica comenzó en el gimnasio, con ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico, antes de trasladarse al campo de juego para realizar tareas de activación técnica, control de pelota, pases y coordinación.

Posteriormente, el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Domínguez dispuso trabajos en espacios reducidos, con especial atención en la tenencia de la pelota y la circulación rápida del balón de un sector al otro del campo.

Para finalizar, los jugadores completaron bloques de velocidad de mediana y alta intensidad, con pasadas a lo ancho del terreno de juego, en una jornada destinada a fortalecer la preparación física y futbolística de cara al próximo compromiso.

El partido ante Newell's puede ser clave

Central Córdoba visitará a Newell's el lunes 19 de octubre, desde las 19, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por la decimotercera jornada del Torneo Clausura.

El encuentro tendrá un valor especial para el conjunto santiagueño, que depende de sí mismo para cumplir uno de sus objetivos más importantes de la temporada: asegurar su continuidad en la Primera División del fútbol argentino.

Con una victoria frente a la Lepra, Central Córdoba alcanzará matemáticamente la permanencia, sin necesidad de esperar otros resultados. No obstante, también podría conseguir ese objetivo si Aldosivi pierde su próximo compromiso.

Por este motivo, la fecha aparece como una oportunidad importante para que el equipo de Domínguez consiga la tranquilidad necesaria en la recta final del campeonato y pueda afrontar los últimos encuentros con otro panorama.

Los partidos que le quedan a Central Córdoba en el Torneo Clausura

Después de su visita a Rosario, el Ferroviario tendrá por delante otros tres compromisos para completar su participación en la fase regular del certamen.

El domingo 25 de octubre, desde las 21.30, recibirá a Vélez Sarsfield en el Estadio Único Madre de Ciudades, mientras que el lunes 2 de noviembre, a las 19, visitará a Platense en Buenos Aires.

Finalmente, el conjunto santiagueño cerrará esta instancia frente a Lanús, una semana después, nuevamente en Santiago del Estero.

Con cuatro fechas por disputar, Central Córdoba se encuentra ante una oportunidad clave para definir su futuro. El próximo lunes podría conseguir la tranquilidad de saber que continuará compitiendo entre los mejores equipos del país durante la próxima temporada.