Central Córdoba ya conoce al árbitro para el duelo ante Newell's que puede asegurar su permanencia en Primera

La Liga Profesional confirmó la terna arbitral para el encuentro del próximo lunes en Rosario. El Ferroviario buscará una victoria que le permita garantizar su continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino.

Hoy 19:48

Central Córdoba ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. La organización confirmó que Hernán Mastrángelo será el árbitro principal del encuentro ante Newell's Old Boys, que se disputará el lunes 19 de octubre, desde las 19, por la 13ª fecha de la Zona A.

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El partido se jugará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y tendrá una importancia especial para el conjunto santiagueño, que podría dar un paso definitivo hacia uno de sus grandes objetivos de la temporada: asegurar matemáticamente su permanencia en la Primera División del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Sebastián Domínguez depende de sí mismo para conseguirlo, ya que una victoria frente a Newell's le permitirá garantizar su continuidad en la máxima categoría. Además, el Ferroviario también podría alcanzar ese objetivo si Aldosivi pierde su próximo compromiso.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el equipo arbitral completo que estará a cargo del enfrentamiento entre el conjunto rosarino y el Ferroviario.

Hernán Mastrángelo será el juez principal, acompañado por Walter Ferreyra como primer asistente y Juan Del Fueyo como segundo asistente.

En tanto, Leandro Sosa Abrile cumplirá la función de cuarto árbitro, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR y Federico Benítez se desempeñará como AVAR.

Un partido que puede definir la permanencia de Central Córdoba

El encuentro del próximo lunes será determinante para las aspiraciones del Ferroviario, que afronta la recta final del campeonato con la posibilidad de asegurar anticipadamente su lugar en la Liga Profesional 2027.

Con una victoria en Rosario, el conjunto santiagueño conseguirá la tranquilidad de mantener su lugar en la élite del fútbol argentino. Sin embargo, una derrota de Aldosivi el domingo en Río Cuarto, también podría asegurarle la permanencia, independientemente del resultado de su partido.

Newell's vs. Central Córdoba: hora, TV y árbitros

Partido: Newell's Old Boys vs. Central Córdoba.

Newell's Old Boys vs. Central Córdoba. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 13, Zona A.

Torneo Clausura 2026, fecha 13, Zona A. Fecha: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, Rosario.

Coloso Marcelo Bielsa, Rosario. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Árbitro principal: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. Asistente 1: Walter Ferreyra.

Walter Ferreyra. Asistente 2: Juan Del Fueyo.

Juan Del Fueyo. Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile.

Leandro Sosa Abrile. VAR: Fernando Echenique.

Fernando Echenique. AVAR: Federico Benítez.



Fecha 13

Jueves 15 de octubre

20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Juan Nebbietti

Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Javier Uziga



21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: José Carreras

AVAR: Gastón Iglesias

Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ramiro Maglio



17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Yamil Possi

AVAR: Matías Billone



17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Romero



20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Diego Verlota



20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mariano Ascenzi

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gastón Suárez



18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi



18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez



20.15 Belgrano – River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Nebbietti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

Lunes 19 de octubre

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Federico Benítez



19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Valentín Bacaccia



21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Jonathan Barrios