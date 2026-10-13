Central Córdoba ya conoce al árbitro para el duelo ante Newell's que puede asegurar su permanencia en Primera

La Liga Profesional confirmó la terna arbitral para el encuentro del próximo lunes en Rosario. El Ferroviario buscará una victoria que le permita garantizar su continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino.
Central Córdoba ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. La organización confirmó que Hernán Mastrángelo será el árbitro principal del encuentro ante Newell's Old Boys, que se disputará el lunes 19 de octubre, desde las 19, por la 13ª fecha de la Zona A.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El partido se jugará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y tendrá una importancia especial para el conjunto santiagueño, que podría dar un paso definitivo hacia uno de sus grandes objetivos de la temporada: asegurar matemáticamente su permanencia en la Primera División del fútbol argentino.
El equipo dirigido por Sebastián Domínguez depende de sí mismo para conseguirlo, ya que una victoria frente a Newell's le permitirá garantizar su continuidad en la máxima categoría. Además, el Ferroviario también podría alcanzar ese objetivo si Aldosivi pierde su próximo compromiso.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó el equipo arbitral completo que estará a cargo del enfrentamiento entre el conjunto rosarino y el Ferroviario.
Hernán Mastrángelo será el juez principal, acompañado por Walter Ferreyra como primer asistente y Juan Del Fueyo como segundo asistente.
En tanto, Leandro Sosa Abrile cumplirá la función de cuarto árbitro, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR y Federico Benítez se desempeñará como AVAR.
El encuentro del próximo lunes será determinante para las aspiraciones del Ferroviario, que afronta la recta final del campeonato con la posibilidad de asegurar anticipadamente su lugar en la Liga Profesional 2027.
Con una victoria en Rosario, el conjunto santiagueño conseguirá la tranquilidad de mantener su lugar en la élite del fútbol argentino. Sin embargo, una derrota de Aldosivi el domingo en Río Cuarto, también podría asegurarle la permanencia, independientemente del resultado de su partido.
Fecha 13
Jueves 15 de octubre
20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Juan Nebbietti
Viernes 16 de octubre
19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Javier Uziga
21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: José Carreras
AVAR: Gastón Iglesias
Sábado 17 de octubre
15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Ramiro Maglio
17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Matías Billone
17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero
20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Diego Verlota
20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mariano Ascenzi
Domingo 18 de octubre
14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gastón Suárez
18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Manuel Sánchez
20.15 Belgrano – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Nebbietti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
Lunes 19 de octubre
19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Federico Benítez
19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Valentín Bacaccia
21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Yael Falcón Pérez
AVAR: Jonathan Barrios