Boca quedó contra las cuerdas ante Vasco da Gama: cuándo es la revancha y qué necesita para llegar a la final

Tras perder 1-0 en La Bombonera, el Xeneize deberá buscar la remontada en Brasil para seguir soñando con la Copa Sudamericana.

Hoy 00:05

Boca Juniors quedó en una situación complicada en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 después de perder por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena no pudo aprovechar la localía y ahora estará obligado a conseguir una victoria en Brasil para mantener viva la ilusión de disputar la gran final del certamen continental.

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El Xeneize tuvo una actuación por debajo de lo esperado en el encuentro de ida, donde fue superado durante varios pasajes del partido y no logró revertir el marcador, incluso después de que el conjunto brasileño se quedara con diez futbolistas.

Con este panorama, Boca deberá mejorar su rendimiento y buscar una remontada como visitante, en una serie que todavía permanece abierta y que definirá a uno de los finalistas de la competencia.

Cuándo se juega la revancha entre Boca y Vasco da Gama

El partido de vuelta de las semifinales está programado para el martes 20 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina), en territorio brasileño.

En cuanto al escenario, todo apunta a que el encuentro se dispute en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, luego de que la Justicia brasileña fallara a favor de Vasco da Gama en el conflicto por su utilización.

Sin embargo, según la información disponible, todavía resta la confirmación oficial de la Conmebol sobre la sede definitiva del compromiso.

El vencedor de esta eliminatoria conseguirá el boleto a la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

En la otra semifinal se enfrentarán Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que comenzarán su serie este miércoles en Brasil.

Qué resultado necesita Boca

La derrota por 1-0 en La Bombonera dejó al conjunto argentino sin margen para una nueva caída. Para avanzar a la definición del torneo, el equipo de Arruabarrena deberá imponerse en el encuentro de vuelta.

Los escenarios para la clasificación son los siguientes:

Si Boca gana por dos o más goles de diferencia: clasificará directamente a la final de la Copa Sudamericana.

clasificará directamente a la final de la Copa Sudamericana. Si Boca gana por un gol de diferencia: la serie quedará igualada y la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

la serie quedará igualada y la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal. Si Boca empata o pierde: quedará eliminado y Vasco da Gama avanzará a la final.

De esta manera, el Xeneize necesita ganar sí o sí en Brasil para tener posibilidades de continuar en carrera por el título internacional.

El exigente calendario que tendrá Boca antes y después de la revancha

Más allá de la definición continental, Boca afrontará semanas de intensa actividad, con compromisos importantes por el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Antes de viajar a Brasil, el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá recibir a Talleres de Córdoba el viernes 16 de octubre, por la decimotercera fecha del campeonato local.

Luego del enfrentamiento ante Vasco da Gama, el Xeneize tendrá otro desafío importante cuando visite a Independiente en Avellaneda, el domingo 25 de octubre.

Una semana después llegará uno de los encuentros más esperados del calendario: el Superclásico ante River Plate, previsto para el domingo 1 de noviembre en La Bombonera.

Posteriormente, Boca cerrará su participación en la fase regular del Clausura frente a Defensa y Justicia y disputará las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield.

Uno por uno, los próximos partidos de Boca

Viernes 16 de octubre: Boca vs. Talleres | Torneo Clausura.

Boca vs. Talleres | Torneo Clausura. Martes 20 de octubre: Vasco da Gama vs. Boca | Copa Sudamericana, semifinal de vuelta.

Vasco da Gama vs. Boca | Copa Sudamericana, semifinal de vuelta. Domingo 25 de octubre: Independiente vs. Boca | Torneo Clausura.

Independiente vs. Boca | Torneo Clausura. Domingo 1 de noviembre: Boca vs. River | Torneo Clausura.

Boca vs. River | Torneo Clausura. Domingo 8 de noviembre: Boca vs. Defensa y Justicia | Torneo Clausura.

Boca vs. Defensa y Justicia | Torneo Clausura. Sábado 14 de noviembre: Boca vs. Banfield | Copa Argentina, semifinal.

Boca se juega buena parte de la temporada en las próximas semanas

Con tres competencias en disputa, el conjunto de la Ribera tendrá poco tiempo de recuperación entre partidos y deberá administrar las cargas físicas de un plantel que también sufrió bajas por lesión.

La Copa Sudamericana aparece como uno de los principales objetivos del semestre, aunque el equipo también buscará mantenerse competitivo en el Torneo Clausura y avanzar hacia la definición de la Copa Argentina.

Además, Boca mantiene aspiraciones en la tabla anual de la Liga Profesional y podría disputar el Trofeo de Campeones si consigue quedarse con el campeonato local.

Por lo pronto, la atención estará puesta en el martes 20 de octubre, cuando Boca deberá remontar la derrota ante Vasco da Gama para evitar la eliminación y mantener vivo el sueño de volver a disputar una final internacional.