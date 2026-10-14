Apagones digitales en toda Rusia: Ucrania golpeó tres centros de datos de Yandex

Moscú admite que no estaba preparada para una respuesta así. Bancos, delivery y taxis dejaron de funcionar en varias regiones.

Hoy 09:12

Drones ucranianos destruyeron o dejaron fuera de servicio tres centros de datos de la empresa rusa Yandex entre el 8 y el 11 de octubre, un ataque que provocó fallas en bancos, aplicaciones de reparto, taxis y plataformas de streaming en buena parte de Rusia, según confirmaron la compañía y medios locales.

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La primera ofensiva alcanzó el centro de Sasovo, en la región de Riazán, en la madrugada del 8 de octubre. El ataque provocó un incendio y obligó a suspender por completo las operaciones del predio, que alberga dos de las tres supercomputadoras que Yandex usa para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Un segundo ataque, el 9 de octubre, dañó parte de la infraestructura del centro de Kaluga, al suroeste de Moscú, uno de los más grandes del país. Nueve personas resultaron heridas en la zona, aunque las autoridades regionales no vincularon de forma directa las lesiones con las instalaciones de Yandex.

El tercer golpe llegó el fin de semana sobre el centro de Vladimir, al este de la capital rusa. Allí funcionaba Galushkin, otra supercomputadora de la empresa que ocupaba el puesto 134 del ranking mundial Top500 con una capacidad de 20,64 petaflops. Unos 1.600 usuarios quedaron sin electricidad en la zona, según sus autoridades locales.

Un monopolio que lo controla casi todo

Yandex suele compararse con Google por el tamaño de su ecosistema: un buscador con cerca del 70% del mercado ruso, según datos citados por Ars Technica, además de mapas, correo electrónico, pagos, taxis y reparto de comida bajo una misma marca. Su servicio de nube, Yandex Cloud, contaba con más de 64.000 clientes empresariales a mediados de 2026.

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La aplicación Yandex Go, que combina las funciones de Uber y de un servicio de reparto como DoorDash, es un ejemplo del peso cotidiano de la empresa: para millones de rusos resultó, de un día para el otro, más difícil pedir un taxi o encargar comida.

Los cortes alcanzaron bancos digitales, supermercados, cadenas de comida rápida y una cadena de electrodomésticos que dependen de esa infraestructura, de acuerdo con el diario independiente The Moscow Times. También se reportaron fallas fuera de Rusia, en Kazajistán, Kirguistán y Armenia.

Yandex admitió que reponer el equipamiento dañado podría demorar hasta seis meses, según una fuente citada por el diario ruso Kommersant.

Una guerra que empezó Moscú

Rusia había lanzado en septiembre una campaña de ataques contra centros de datos y redes de telefonía móvil ucranianas, parte de una ofensiva más amplia con misiles y drones que también alcanzó la red eléctrica, nudos de transporte y edificios residenciales, según relató Ars Technica.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentó los ataques como una respuesta simétrica a los bombardeos rusos contra centros de datos en Kiev ocurridos en septiembre. “Siempre respondemos de la misma manera. Ustedes saben que ellos atacan y siguen atacando nuestros centros de datos”, dijo ante la prensa, según citó Al Jazeera.

Según el medio especializado The Record, Rusia había atacado antes al menos seis centros de datos ucranianos, entre ellos los operados por las firmas MiroHost, Parkovy y Data Group, además de infraestructura de las operadoras Kyivstar y Ukrtelecom. Un bombardeo del 23 de septiembre dejó sin conexión fija a unos 100.000 hogares en la región de Kiev.

A diferencia de Rusia, la red ucraniana está más descentralizada y recibe apoyo de compañías extranjeras: Amazon Web Services aloja más de 15 petabytes de datos de más de 60 organismos del gobierno ucraniano, entre ellos la energética DTEK, según reportó Ars Technica.

Blogueros militares rusos cercanos al Kremlin advirtieron que la ley de “internet soberano”, sancionada en 2019, complica que compañías como Yandex construyan respaldos fuera del país en plena guerra, de acuerdo con traducciones difundidas por el investigador independiente conocido como ChrisO_wiki.

Una disputa sobre los bots

Zelensky sostuvo además que los ataques habían reducido la actividad de cuentas rusas vinculadas a operaciones de desinformación, incluidas publicaciones de apoyo al movimiento estadounidense MAGA y al partido alemán AfD.

Pero la cadena BBC consultó a investigadores especializados que no hallaron pruebas de ese freno. El grupo dTeam, que monitorea redes de bots prorrusas, afirmó que no detectó “ningún cambio de tráfico” en las cuentas rusas conocidas. La oficina de Zelensky explicó luego que el mandatario se refería al clima general en las redes sociales y no a una caída medible en la actividad de los bots, según precisó la propia cadena británica.

El ministro ruso de Desarrollo Digital, Maksut Shadayev, confirmó que su cartera trabaja junto al Ministerio de Defensa para reforzar la protección del resto de los centros de datos del país, mientras persisten fallas parciales en los servicios de Yandex.