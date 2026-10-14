Alarma en Boca: Sebastián Villa está en duda para la revancha ante Vasco da Gama

El delantero colombiano terminó el partido de ida con un esguince de tobillo derecho y es evaluado por el cuerpo médico.

Hoy 14:04

Boca Juniors sumó una nueva preocupación después de la derrota ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Además del resultado negativo y el rendimiento futbolístico del equipo, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedó pendiente de la situación de Sebastián Villa, quien terminó el encuentro con un esguince de tobillo derecho.

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El delantero colombiano se presentó este miércoles en el entrenamiento del plantel en Ezeiza para ser evaluado por el cuerpo médico. Por el momento, no se realizará estudios y aguardarán su evolución antes de tomar una determinación sobre los próximos pasos.

La principal incógnita pasa por saber si Villa podrá estar disponible para la revancha ante Vasco da Gama, que se disputará el próximo martes 20 de octubre en Brasil, en un partido en el que Boca deberá remontar el 1-0 sufrido en La Bombonera.

La jugada en la que Villa sufrió la molestia

El atacante ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo del encuentro ante el conjunto brasileño y, apenas en su segunda intervención ofensiva, sintió la molestia en el tobillo.

Luego de presionar y recuperar una pelota en la salida de Vasco da Gama, Villa realizó un enganche y sacó un potente remate de zurda que terminó elevado. Inmediatamente después de esa acción, comenzó a tocarse la zona afectada y mostró signos de dolor.

A pesar de la molestia, el colombiano continuó dentro del campo de juego y no pidió el cambio, aunque se lo observó limitado y sin poder desplegar la explosividad que suele caracterizarlo.

Una vez finalizado el encuentro, Villa se retiró rengueando hacia el vestuario, encendiendo las alarmas dentro del cuerpo técnico y el plantel.

Qué dijo Arruabarrena sobre la lesión de Villa

Luego de la derrota ante Vasco da Gama, Rodolfo Arruabarrena se refirió a la situación del delantero colombiano y explicó cómo se produjo la lesión.

“Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Si bien intentó llevar tranquilidad, el técnico reconoció que será necesario esperar la evaluación médica para conocer el verdadero alcance de la lesión.

“Con un poco de hielo supongo que no habrá problema”, manifestó Arruabarrena, aunque aclaró que el cuerpo médico será el encargado de determinar los tiempos de recuperación.

Boca espera contar con Villa para la revancha en Brasil

En el Xeneize aguardarán la evolución del futbolista durante los próximos días antes de definir si estará en condiciones de viajar a Brasil.

La presencia de Sebastián Villa será evaluada según el grado del esguince y la tolerancia al dolor, ya que el equipo tiene menos de una semana para preparar el encuentro decisivo ante Vasco da Gama.

Por la importancia del compromiso, en Boca consideran que harán todo lo posible para que el extremo pueda estar disponible, aunque la decisión final dependerá de cómo responda al tratamiento y a las exigencias físicas.

El conjunto de Arruabarrena necesita una victoria en Brasil para continuar con vida en la Copa Sudamericana, y la recuperación de Villa aparece como una de las principales preocupaciones de cara a una revancha que definirá al primer finalista del certamen.