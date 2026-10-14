El provocador posteo del capitán de Vasco da Gama tras el triunfo ante Boca en La Bombonera

El capitán del club brasileño publicó una foto en la que aparece el escudo xeneize, algo por lo que después pidió disculpas en sus redes sociales.

Hoy 15:13

La victoria de Vasco da Gama por 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, dejó una polémica que trascendió lo futbolístico. El capitán del conjunto brasileño, Thiago Mendes, compartió una imagen en sus redes sociales en la que aparecía rompiendo el escudo del Xeneize, una publicación que generó fuertes críticas y que terminó eliminando horas después.

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El mediocampista publicó la ilustración a través de una historia de Instagram, durante los festejos por el triunfo conseguido en Buenos Aires. En la imagen, realizada con inteligencia artificial, se lo veía vistiendo la camiseta de Vasco da Gama mientras partía en dos un enorme escudo de Boca.

El gesto no pasó inadvertido entre los hinchas argentinos, que cuestionaron la publicación y recordaron que la serie todavía tiene 90 minutos por disputarse. Ante la repercusión, Mendes decidió borrar la historia y publicar un mensaje para explicar lo ocurrido.

Thiago Mendes pidió disculpas por su publicación contra Boca

Durante la tarde de este miércoles, el capitán del conjunto carioca utilizó nuevamente sus redes sociales para aclarar la situación y aseguró que nunca tuvo intención de faltarle el respeto al club argentino.

“Quiero aclarar algo sobre un repost que hice en la madrugada y que ya fue eliminado. Por la emoción y la adrenalina del partido, reposteé varias publicaciones de personas que me etiquetaron, como siempre hago, y no me detuve en los detalles de algunas imágenes”, explicó el futbolista.

En su descargo, Mendes también se dirigió directamente a los simpatizantes del Xeneize y reconoció que la imagen pudo haber generado malestar.

“En ningún momento tuve la intención de faltarles el respeto, a su historia o a su hinchada. Pido disculpas a quien pueda sentirse ofendido. Fue algo totalmente sin intención”, manifestó.

De esta manera, el mediocampista buscó ponerle fin a la controversia que se había generado después de su publicación, en medio de una eliminatoria que todavía permanece abierta.

Vasco da Gama ganó en La Bombonera y llega con ventaja a la revancha

La polémica surgió después de una importante victoria del conjunto brasileño, que se impuso por 1-0 frente a Boca gracias a un gol de Adson en el primer tiempo.

El equipo carioca consiguió sostener la diferencia pese a jugar con diez futbolistas durante buena parte del complemento, luego de la expulsión de Andrés Gómez por doble amonestación.

Por su parte, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena no logró aprovechar la superioridad numérica y terminó sufriendo una derrota que lo obliga a buscar la remontada fuera de casa.

Ahora, Boca necesitará ganar por dos o más goles de diferencia para clasificarse directamente a la final, mientras que una victoria por un tanto llevará la definición a los penales.

Cuándo se juega la revancha entre Boca y Vasco da Gama

El encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 está programado para el martes 20 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina).

El partido está previsto en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, luego de una resolución judicial favorable a Vasco da Gama que permitió reactivar la venta de entradas, posteriormente agotadas.

Sin embargo, la utilización del escenario estuvo atravesada por una disputa legal con el consorcio administrador del estadio, integrado por Flamengo y Fluminense.

Mientras se acerca la definición de la serie, la publicación de Thiago Mendes agregó tensión a una semifinal que promete ser intensa, con Boca obligado a remontar y Vasco da Gama buscando aprovechar la ventaja obtenida en La Bombonera.