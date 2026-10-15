El clima en Santiago del Estero para este jueves 15 de octubre de 2026: lluvias, chaparrones y una máxima de 22°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en la Madre de Ciudades, con precipitaciones durante buena parte del día y temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 22°C.

Hoy 02:23

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 15 de octubre de 2026 una jornada marcada por la inestabilidad en Santiago del Estero, con probabilidad de lluvias y chaparrones durante distintos momentos del día, además de temperaturas agradables.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 22°C, en un jueves que estará caracterizado por la presencia de nubosidad y precipitaciones.

Durante la madrugada se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 15°C y se registrarán vientos del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la mañana, el SMN prevé lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. El termómetro se mantendrá cerca de los 15°C, mientras que los vientos soplarán desde el este, a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En horas de la tarde podrían registrarse nuevos chaparrones, nuevamente con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. Será el momento más cálido de la jornada, con una temperatura máxima de 22°C y vientos del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, durante la noche se espera cielo nublado, aunque las probabilidades de lluvia disminuirán a valores de entre el 0% y el 10%. La temperatura descenderá hasta los 18°C, con vientos del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo en Santiago del Estero

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que las temperaturas continuarán moderadas durante los próximos días.

Para el viernes 16 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 20°C, mientras que el sábado 17 los valores oscilarán entre los 14°C y los 20°C.

En tanto, para el domingo 18 de octubre, el organismo anticipa una mínima de 14°C y una máxima de 23°C.

De esta manera, Santiago del Estero atravesará un jueves con condiciones inestables y posibilidades de precipitaciones durante gran parte de la jornada, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico oficial.