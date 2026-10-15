Sportsman celebra el Día de la Madre con premios instantáneos y beneficios especiales

Durante octubre, las compras desde $100.000 permiten participar de la promoción “Raspá, probá suerte y ganá”. Los clientes de Tarjeta Milenia o Club Milenia reciben dos raspaditas y, además, hay opciones de financiación y reintegros.

Hoy 08:22

Con motivo del Día de la Madre, Sportsman lanzó una propuesta especial para quienes buscan el regalo de mamá y quieren sumar una oportunidad de ganar premios. Durante octubre, la firma lleva adelante la campaña “Raspá, probá suerte y ganá”, que permite participar por premios instantáneos con las compras realizadas en sus sucursales.

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Quienes realicen compras desde $100.000 recibirán una raspadita con la posibilidad de descubrir en el momento si resultaron ganadores de alguno de los premios disponibles.

Además, los clientes que paguen con Tarjeta Milenia o Club Milenia y cumplan con las condiciones de la promoción recibirán dos raspaditas, duplicando sus oportunidades de ganar.

Comprá, raspá y descubrí si ganaste

La campaña contará con miles de raspaditas, algunas de ellas con premios instantáneos. Los ganadores podrán llevarse diferentes accesorios, de acuerdo con el premio indicado en cada tarjeta.

La dinámica es sencilla: realizar una compra que cumpla con las condiciones de la promoción, recibir la raspadita y descubrir el resultado. En caso de resultar ganador, el cliente podrá recibir su premio en la misma sucursal.

La acción estará vigente durante octubre o hasta agotar el stock asignado a cada local, en las sucursales participantes de Sportsman en Tucumán, Yerba Buena, Santiago del Estero y Concepción.

Cuotas sin interés y reintegros para el Día de la Madre

A la campaña de premios se suman distintas alternativas de financiación y reintegros, pensadas para acompañar las compras por el Día de la Madre.

Entre los beneficios disponibles se encuentran:

BBVA: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés, todos los días en sucursales físicas.

3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés, todos los días en sucursales físicas. Banco del Sol: 6 y 12 cuotas sin interés, todos los días en tiendas físicas y web.

6 y 12 cuotas sin interés, todos los días en tiendas físicas y web. Galicia: 6 cuotas sin interés, todos los días en sucursales físicas.

6 cuotas sin interés, todos los días en sucursales físicas. MODO: 20% de reintegro, con un tope de $10.000, los martes, jueves y domingos.

20% de reintegro, con un tope de $10.000, los martes, jueves y domingos. Naranja: 10% de reintegro, con un tope de $10.000, más 6 cuotas sin interés los martes y miércoles.

Además, durante fechas especiales de octubre se contemplan otros beneficios:

Banco Macro: del 8 al 10 de octubre, 12 cuotas sin interés más reintegros según cartera.

del 8 al 10 de octubre, 12 cuotas sin interés más reintegros según cartera. Credicoop: del 14 al 16 de octubre, 9 cuotas sin interés más reintegros según cartera.

Una propuesta especial para elegir el regalo de mamá

Con esta iniciativa, Sportsman busca sumar una experiencia diferente a las compras por el Día de la Madre, combinando la posibilidad de obtener premios instantáneos con alternativas de financiación y beneficios bancarios.

De esta manera, quienes se acerquen a las sucursales participantes podrán elegir el regalo para mamá, aprovechar las promociones disponibles y participar por premios a través de la campaña “Raspá, probá suerte y ganá”.