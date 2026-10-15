Boca se ilusiona con Paredes para la revancha ante Vasco da Gama: el plan para acelerar su regreso

El capitán xeneize evoluciona favorablemente de su desgarro y sorprendió a los médicos con su recuperación. Aunque los tiempos son ajustados, crece el optimismo para que pueda estar en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Hoy 09:17

Boca Juniors mantiene la ilusión de contar con Leandro Paredes para la revancha frente a Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El mediocampista continúa recuperándose de un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho, pero su evolución sorprendió al cuerpo médico y abrió una posibilidad que parecía lejana: que pueda disputar el encuentro decisivo del próximo martes.

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El capitán del Xeneize realizó trabajos de campo durante el entrenamiento del miércoles, apenas seis días después de sufrir la lesión frente a Instituto de Córdoba. Su respuesta física generó optimismo, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su presencia en el partido.

La intención del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena es evaluar diariamente la evolución del futbolista y adaptar las cargas de entrenamiento según sus sensaciones. El objetivo es determinar si podrá estar en condiciones de ayudar al equipo a revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera.

El plan de Boca para recuperar a Paredes antes de la revancha

El principal desafío para Leandro Paredes está relacionado con los tiempos de recuperación. Si logra estar presente el próximo martes, habrá transcurrido apenas 11 días desde que sufrió el desgarro, un plazo considerablemente menor a los 21 días que recomiendan los médicos para este tipo de lesiones.

Sin embargo, el antecedente de una lesión similar alimenta las expectativas en Boca. Antes del encuentro contra Universidad Católica, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el mediocampista atravesó un problema muscular parecido y decidió jugar debido a la importancia del compromiso.

En aquella oportunidad, Paredes fue titular y completó los 90 minutos, aunque no logró desplegar su mejor rendimiento físico.

Ahora, el cuerpo técnico pretende seguir de cerca su evolución y comprobar cómo responde a los trabajos de campo antes de tomar una determinación.

La posibilidad de que el capitán dispute algunos minutos no está descartada, aunque la decisión final se tomaría cerca de la hora del partido.

Los riesgos de apurar el regreso de Paredes

Si bien la recuperación del mediocampista genera entusiasmo, Boca también es consciente de los riesgos que implica acelerar los tiempos.

La principal preocupación es que Paredes sufra una recaída muscular, lo que podría obligarlo a comenzar nuevamente su recuperación y dejarlo afuera de otros compromisos decisivos.

El calendario del Xeneize incluye objetivos importantes como el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la clasificación mediante la tabla anual. Además, el equipo deberá afrontar el Superclásico frente a River Plate el 1 de noviembre en La Bombonera.

En principio, los plazos habituales de recuperación apuntaban justamente a ese encuentro ante el Millonario como una fecha posible para su regreso.

Sin embargo, la derrota ante Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana cambió el escenario, ya que Boca necesita revertir el resultado para mantener vivo el sueño de alcanzar la final continental.

En caso de lograr la clasificación, Paredes tendría aproximadamente un mes hasta la final, lo que le permitiría continuar con su recuperación antes del encuentro decisivo.

Boca espera hasta último momento para definir si juega Paredes

La presencia del capitán representa una alternativa importante para Rodolfo Arruabarrena, especialmente por su experiencia y capacidad para manejar los tiempos del equipo en partidos de máxima exigencia.

Por eso, el cuerpo técnico no descarta arriesgarlo si su evolución continúa siendo favorable, aunque deberá evaluar cuidadosamente las consecuencias de utilizarlo antes de completar su recuperación.

Mientras tanto, Paredes sigue trabajando con la ilusión de estar presente en la revancha ante Vasco da Gama, un encuentro en el que Boca buscará remontar el 1-0 de la ida y conseguir su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026.